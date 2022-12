Jó ötletekkel az élelmiszer-pazarlás ellen

A kevés, de jó érzékkel összeválogatott, helyi idényzöldségre és gyümölcsre alapozó veszteségmentes ételsort az ifjúsági iroda vezetője, Ferencz Júlia és Bagoly Melinda, a Wunderevents megálmodója állította össze. Elmondták, törekedtek arra, hogy az alapanyagokat a piacról, illetve helyi – uzoni, árkosi, kézdiszentléleki, rétyi – termelőktől szerezzék be, egy ismerős segítségével pedig a csíkszeredai csomagolásmentes boltból is került néhány hozzávaló a közös főzéshez. Szőcs Enikő, a Change Center Életmód Központ alapítója a helyi és idénynek megfelelő zöldségek, gyümölcsök fogyasztása fontosságáról szólva rámutatott, statisztikák szerint Európában az élelmiszer-pazarlás aránya 30 százalék.

A Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola konyhájában Muntean Szende Éva mesterképző is segítette a hangulatos foglalkozás résztvevőit – hölgyek mellett férfiak és gyermekek is dolgoztak a munkaasztaloknál –, így készült el a háromfogásos ételsor a murok és az alma főszereplésével: kakukkfüves répaleves zöldségcsipsszel, téli saláta, illetve egy almás sütemény. A szervezők nem csupán az alapanyagokat, a konyhai eszközöket és a helyszínt biztosították a résztvevőknek, de minden csapat számára részletes leírást is összeállítottak arról, melyik alapanyagból milyen sorrendben és éppen mi készüljön. Az alaposan megmosott zöldségek héja kettős célt szolgált: ebből főzték a répaleveshez szükséges alaplevet, és ebből készült némi só és olaj hozzáadásával a levesbetétként szolgáló ropogós csipsz is. Az alma héja sem ment kárba, ezt vékonyra szeletelve a téli salátához adták, amelyet szintén helyi gyökérzöldségekből, murokból, zellerből és céklából készítettek el az alkalmi szakácsok.

Ferencz Júlia kiemelte, az effAct program révén érzékenyíteni kívánják a sepsiszentgyörgyieket, hogy egy kis környezettudatosságot vigyenek a mindennapjaikba. Ehhez szolgáltatott jó példákat az ifjúsági iroda több korábbi tevékenysége, melyek során egyebek mellett az autómentes közlekedést és az újrahasznosítást népszerűsítették, lehetőséget teremtettek a régi ruhák felújítására, cseréjére is.