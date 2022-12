A városvezetés a Petőfi-emlékévben, születésének 200. évfordulójához kapcsolódva szeretett volna szobrot állítani a költőnek, és már az avatás időpontját is kitűzte: 2023. július 29-ét, az utolsó, Szendrey Júliához írott levél évfordulóját; ebben a levélben dicséri Petőfi Sepsiszentgyörgyöt. Az egész alakos szobor elkészítésére idén augusztusban hirdettek pályázatot, amelyre hat szobrászművész – négy magyarországi és két erdélyi – küldött be szobortervet; elbírálásuk után a szakmai zsűri a kolozsvári Gergely András munkáját nyilvánította nyertesnek, ám a helybeliek más véleményen vannak: az önkormányzat közösségi oldalán megjelent hozzászólások zöme lesújtó. Az önkormányzat ebből azt a következtetést vonta le, hogy „Petőfi Sándor alakja, szimbolisztikája ma is meghatározó erejű, rendkívüli helyet foglal el a lakosság szívében a róla kialakított kép”, ezért új pályázatot hirdet a szobor megalkotására.

A döntés kapcsán Antal Árpád polgármester kijelentette: „Egy szakmai grémium által meghatározott sorrendet soha nem fogok megváltoztatni, de a lakosság véleményét is szeretném figyelembe venni. Nagyon várom azt a pillanatot, amikor Sepsiszentgyörgyön fejet hajthatunk költőóriásunk előtt. Nemzeti költőnk és városunk is megérdemli!”

Petőfi Sándor szobrát a 1918. december 1. és a Zefír utca kereszteződésénél levő zöldövezeten, az Arany János utcával (és az Arany János-mellszoborral) szemközt fogják felállítani, bár a kitűzött időpont az új pályázat miatt kérdésessé válik.