Ismét száz pont fölé jutottak

Az újabb Európa-kupa-mérkőzésre hangoló Sepsi-SIC nagy lendülettel kezdte az Alexandria elleni hazai meccsét, és játékosai már az első negyed után eldöntötték a találkozó végkimenetelét (29–9). A második szakasz elején Zoran Mikes teljesen lecserélte csapatát, de így sem változott a játék képe: a zöld-fehérek egy újabb magabiztos és könnyed diadal felé meneteltek, míg a vendégek futottak az eredmény után. A 19. percben már 30 ponttal vezettek a sepsiszentgyörgyi lányok (49–19), akik 53–21-es állásnál vonultak szünetre. A fordulás után is a címvédő diktálta a tempót, s minden egyes perc elteltével nyilvánvalóbb volt a két csapat közti tudáskülönbség. A 25. minutumra 50 pontosra nőtt a teleormaniak hátránya, a harmadik negyed pedig 87–23-as eredménynél ért véget. A több mint megnyugtató előny tudatában a mieink visszavettek a lendületükből, így valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem, s már jócskán belefért az is, hogy Ghizilăék egy ponttal elveszítsék a negyedet. Végül 103–40-nél szólalt meg a mérkőzés végét jelző dudaszó, a Sepsi-SIC pedig nyolcból nyolc győzelemmel vezeti a Nemzeti Liga tabelláját. A szentgyörgyiek tegnapi sikeréből Cave és Hrisztova 17–17 ponttal vette ki a részét, a túloldalon a 11 egységig jutó Kolyandrova jeleskedett.

A zöld-fehérek csütörtökön az Európa-kupa csoportkörének utolsó fordulójában a török Bursa Uludag Basketbol gárdáját fogadják, majd vasárnap Marosvásárhelyen játszanak bajnoki meccset.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 8. forduló: Sepsi-SIC–Alexandria 103–40 (29–9, 24–12, 34–2, 16–17) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Közel 500 néző. Vezette: Alexandru Sandu, Szőcs Janka, Daria Bălan. Sepsi-SIC: Ghizilă 12/6, Cave 17, Gödri-Părău 2, Mununga 5, Hrisztova 17/6–Mikes 1, Mititelu 9/3, Jones 14/3, Cătinean 5/3, Kmetovska 8, Pop 5/3, Toma 8/3. Edző: Zoran Mikes. Alexandria: Mazilu 10/3, Petrova 8, Bota, Meltezo 4, Kolyandrova 11/3–Lungu 4, Marin, Crăciunescu 3/3, Burcica, Voicu. Edző: Mădălin Pipera.



A bírók is kellettek az Arad győzelméhez

A házigazda Aradi FCC együttese szerezte meg a Kézdivásárhelyi SE elleni találkozó első pontjait, amire Biszak válaszolt, majd gyors kosárváltás után ellépett a céhes városi csapat (4–8). A Maros-partiak hamar összekapták magukat, átvették a vezetést, de csak rövid időre, hiszen a 8. percben 13–13 volt az állás. Innen mindkét alakulat még egyszer volt eredményes, a negyed utolsó kosarát pedig a kék-fehér mezes Biszak jegyezte (15–17). A második szakasz kiegyenlített küzdelmet hozott, de a részrehajló játékvezetők egyre többször jutottak főszerephez, és sajnos mindig a KSE húzta a rövidebbet. Minden ellenszél ellenére a felső-háromszékiek nem hagyták magukat, és ott loholtak az aradiak nyomában, akiknek nem sikerült elszakadniuk a vendégektől (40–35). A térfélcsere után Ljubomir Kolarevic tanítványai gyorsan ledolgozták hátrányukat, s a 24. percben Wilson kétpontosával kiegyenlítettek 44-re, majd felváltva pontoztak a csapatok, az egész negyedben jobban játszó kézdivásárhelyiek pedig 58–60-ról várták a párharc utolsó negyedét. Ebben is sokáig tartották magukat a céhes városi lányok, többször is vezettek, ám a véghajrához közeledve elfáradtak, és az Aradi FCC hathatós bírói segítséggel 75–69-re megnyerte a találkozót. A meccs legeredményesebb játékosát a KSE adta, miután Hawks 20 ponttal zárta az Araddal szemben elvesztett párviadalt, mellette Biszak 18, Corda 14 egységig jutott. A hazai együttestől Hadzovic 19 pontot szórt, Madden pedig 14 egységgel és 13 lepattanóval fejezte be a tegnap esti mérkőzést.

A céhes városiak legközelebb szombaton lépnek pályára, amikor hazai környezetben az Agronómia Bukarestet fogadják.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 8. forduló: Aradi FCC–Kézdivásárhelyi SE 75–69 (15–17, 25–18, 18–25, 17–9). Arad, Victoria Terem. Mintegy 400 néző. Vezette: Ionuț Moraru, Ioana Drăgoi, Csíki Zsolt. Aradi FCC: Akathiotou 13/3, Racic 7/3, Madden 14, Ciotir 2, Hadzovic 19–Fleșer, Georgieva 3, Negru, Bap­tiste 15, Mîrna-Nagy 2. Edző: Bogdan Bulj. KSE: Debreczi 4, Hawks 20/9, Corda 14/12, Wilson 8, Biszak 18/6–Lénárt, Mitrovic 5/3, Kozman, Domokos, Bara-Németh. Edző: Ljubomir Kolarevic.

A forduló további eredményei: Marosvásárhelyi Sirius–Târgoviște 85–50, Agronómia Bukarest–Bukaresti Rapid 55–65, a Kolozsvári U szabadnapos volt. A kör utolsó mérkőzését ma 16 órától rendezik meg Brassóban, ahol a helyi Olimpia a Konstancai MSK csapatát fogadja a D. P. Colibași Sportcsarnokban.