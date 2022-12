Könyvbemutató

KÁRPÁTORSZÁGI TÉRIDŐ. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének harmadik könyvét mutatják be szerdán 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban: Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig (Illyefalva, 2022). A könyvben magyarságunk történelmének, kultúrájának több kiemelkedő képviselője szólal meg. A kötet szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, a Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is. A könyv küllemében a kézdivásárhelyi Szabó Kriszta munkáját dicséri. A bemutatón a több mint harminc társszerző közül jelen lesz Tóth László, az est házigazdája, Galbács Pál, a könyv ötletgazdája, Szekeres Attila, a kötet szerkesztője, Fekete Réka, a Háromszék szerkesztője és Schaffhauser Ildikó ny. televíziós szerkesztő. A közelgő karácsonyra való tekintettel, a rendezvényen a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által korábban kiadott könyvek is megvásárolhatók.