Karácsonyvárás a zabolai Mikes-birtokon

A zabolai Mikes-birtok egykori istállójában, a mára már gyönyörűen felújított rendezvényteremben advent harmadik szombatján karácsonyváró rendezvényre került sor a Kastély Erdélyben program és a Zabola Estate szervezésében. Az eseményen több mint félezren vettek részt. A Mikes-kastélykert előtti parkoló szombaton a déli órákban tele volt Kovászna, Hargita, Brassó és Maros megyei személygépkocsikkal, de még bukaresti rendszámú autókat is láttunk. Mivel a parkoló szűknek bizonyult, sok autó az utca két oldalán parkolt, hosszú sorokban – innen is lehetett látni, hogy valami rendkívüli esemény zajlik a birtokon.

A kastélykertet langyos, decemberi napsütés, gyerekzsivaj és boldog nevetés töltötte be, a rendezvényteremben szórakoztató foglalkozások mellett különleges kézműves portékák, karácsonyi illatok, hangulatos zene és kandallókban lobogó tűz ropogása várta a gyermekeket és felnőtteket.

„A zabolai karácsonyvárásnak sajátos hangulata van, meghitt, melegséges, örömteli, minden alkalommal kicsit megfeledkezünk a hétköznapokról. Már hagyományosnak mondható, hogy ezzel a rendezvénnyel zárjuk az évet, de az idei még különlegesebb számunkra, hiszen a járvány után először szervezzük meg. Fontosnak tartjuk, hogy együtt legyünk, hogy élménnyé tegyük a találkozást” – mondta Balázsi-Pál Ágnes, a Kastély Erdélyben programot kezdeményező és lebonyolító PONT Csoport ügyvezető igazgatója.

A nap folyamán a gyermekek és szüleik karácsonyi díszeket, girlandokat készítettek, mézeskalácsot díszítettek, amiket haza is vihettek. A saját kezűleg készített képeslapokat pedig helyben angyalpostán fel lehetett adni – hogy aztán a valós posta továbbítsa a címzettekhez. Demeter Éva könyvmutatványos, animátor interaktív papírszínház-előadásokkal és családi kincskereső játékkal szórakoztatta az érdeklődőket. A játékban részt vevő kalandos kedvű családok sétára indultak, és közben különböző feladatokat teljesítettek: többek között lépéseket, fákat számoltak, megkeresték a kastély kertjében elrejtett tárgyakat, időt mértek, lenyomatot készítettek és közben megismerkedtek a parkkal és arborétumával. A History is Our Story interaktív webdokumentumfilm segítségével három erdélyi kastély történetét, jelenét és elképzelt jövőjét lehetett megismerni. A helyszínen karácsonyi vásár is volt, ahol kézművesek, helyi termelők portékáit lehetett megvásárolni. A Kastély Erdélyben Shop kínálatában kastélyok ihlette tárgyak szerepeltek, a büfében pedig meleg italok, zsíros kenyér és más finomságok várták a betérőket.

A rendezvénynek otthont adó Mikes-birtok lehetőséget biztosított hintózásra saját lovardájának két gyönyörű fekete paripájával. A napot a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos diákjainak szívmelengető hangversenye, illetve tábortűz zárta.