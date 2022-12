Diákokat és pedagógusokat díjaznak

Az erdővidéki oktatás központi épületében tartott eseményen a helyi intézményvezetők, pedagógusok, diákok mellett jelen volt Benedek-Huszár János, Barót polgármestere, személyes tiszteletét tette Kiss Imre megyei főtanfelügyelő, Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke és Henning László alelnök is.

Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum vezetője köszöntötte a jelenlévőket, megköszönve, hogy a megyei tanács évek óta pénzjutalomban részesíti a tanintézmény kiválóan teljesítő tanulóit, felkészítő tanárait. Az igazgató köszönetet mondott a helyi városvezetésnek is, akik szintén szívügyüknek tartják a baróti iskola sorsát, jelenét és jövőjét. Ez is jól példázza azt, hogy mind megyei, mind helyi szinten a munkát és az eredményességet népszerűsítik választott vezetőink – összegzett.

Kiss Imre főtanfelügyelő beszédében elmondta: utoljára 2019-ben történt ilyen jellegű díjazás, most két év kihagyás után újra lehetőség van erre. Idén a megye minden városában kiválasztanak egy oktatási intézményt a díjak átadására, Barót volt az első állomásuk. A főtanfelügyelő hangsúlyozta: az állam és az oktatási minisztérium számtalan programmal támogatja a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, ám ezzel párhuzamosan kiemelt figyelmet és elismerést érdemelnek azok a diákok és tanáraik, akik munkájuk során eredményeket tudnak felmutatni. „Nem mehetünk el szó nélkül a rengeteg többletmunka és a hozzáadott érték mellett, amely alapján ezek a diákok, pedagógusok többek lehettek és kiemelkedtek társaik, kollégáik közül” – fogalmazott.

Hasonlóan vélekedett Tamás Sándor megyeelnök is, aki szintén a többletmunkát, az eredményességet határozta meg célként: a diáknak az a dolga, hogy ha képes rá, akkor tízesre tanuljon. „Most azokat díjazzuk, akik az ilyen eredmények mellett még többletmunkát is végeznek, ezzel pedig kiemelkednek, és ők az ékes bizonyítékai annak, hogy a többletmunka egyenlő az eredményességgel.” Az elnök arra is kitért, hogy országos szinten folyamatosan romlik az oktatás minősége, bármennyire is igyekszik eltussolni a mindig csak kampánylázban élő politikai elit. Ám a megye büszkeségére váljék, itthon a cél az, hogy minden eszközzel valamiféleképpen javítsák az oktatás minőségét, és bíznunk kell abban, hogy a befektetett munka előbb-utóbb megtérül – mondotta Tamás Sándor.

A baróti városvezetésnek is fontos a minőségi oktatás, ezért mindent megtesznek azért, hogy egyre jobb körülmények között folyjon a helyi oktatás – mondta Benedek-Huszár János polgármester, aki azt reméli, ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka lesz, hogy jövőre már az új iskolaépületben működhet a líceumi oktatás Baróton. Emlékeztetett arra is, hogy míg 2020-ban oktatásra 720 ezer lejt költöttek, az új városvezetés 2022-ben már 1 160 000 lejt adott a két tanintézménynek.

A pénz- és könyvjutalom átadása előtt Benedek-Huszár Erika, a baróti általános iskola vezetője köszönetet mondott a megyei és a helyi vezetésnek azért, hogy ebben a fogyasztói társadalomban célnak és értéknek tekinti a munkaalapú tudást, ez szerinte fénygyújtogató. Közvetítik, hogy a munka az érték – érdemes dolgozni, és sosem szabad abbahagyni ezt, amíg pislákol bennünk az élet – fogalmazott.

Albert Egon