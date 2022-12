Barátságos üdvözlet az ajtóban /X/

A lábtörlők funkciója

Amellett, hogy üdvözlik a hazaérkezőt, a cipő talpán lévő sarat és piszkot nem engedik be a lakásba, ennek köszönhetően az előszoba padlója tisztább marad, nem kell mindennap porszívózni, felmosni. A lábtörlő alján lévő csúszásmentes felület gondoskodik arról, hogy stabilan a helyén maradjon. A MÖBELIX lábtörlői között egyaránt megtalálja a vidám, mókás darabokat, valamint a visszafogottabb, egyszínű dizájnnal készülteket is.

A kutya- vagy macskatulajdonosok már az ajtóban megmutathatják egy aranyos cicát vagy kutyát ábrázoló lábtörlővel, hogy imádják a házi kedvencüket.

Decemberben pedig kikerülhet az ajtó elé a kimondottan karácsonyi hangulatú lábtörlő, ezzel is jelezve, hogy az itt lakók már nagyon várják az ünnepeket.

Különböző anyagok és textúrák

Milyen anyagból készültet vásároljon? Ha rendszeresen tesz nagyobb sétákat, például a kutyájával, vagy gyerekek vannak a családban, akkor ajánlott érdesebb anyagból készült lábtörlőt tenni az ajtó elé. Készülhet gumiból, kókuszrostból vagy a kettő kombinációjából is. A kefeszerű felület alaposan megtisztítja a cipőtalpat a szennyeződésektől. Ezenkívül az időjárásnak is ellenállnak és bírják a mindennapos igénybevételt.

A kókuszrostból készült lábtörlőt erős ütögetéssel lehet megtisztítani a benne összegyűlt piszoktól és sárdaraboktól, míg a gumiból készült vízzel lemosható.

A tisztaságért felel

Az előszoba makulátlan tisztaságáért érdemes elhelyezni a bejárati ajtó előtt és bent a bejáratnál is egy beltéri lábtörlőt. Így biztosak lehetünk benne, hogy a piszok, sár és nedvesség, amit a cipőtalpunkkal vinnénk be, az kint marad. Tehát a lábtörlő elsősorban praktikus célokat szolgál. Nem csupán a bejárati ajtó elé, hanem a kert, a teraszajtó elé is érdemes tenni, ha a kert felől megyünk be a házba, akkor se jöjjön be a szennyeződés a lakásba.

Színes, vidám vagy visszafogott szürke?

Az attól függ, milyen a lakás stílusa, hiszen már a bejárat előtti lábtörlő hangulatát is a lakáshoz igazíthatjuk. Ha bohókás, színes, akkor bátran válasszunk több színben pompázó darabot. Ha azonban a minimalista enteriőrt preferáljuk, akkor egy egyszínű antracit lábtörlő jobban fog passzolni.

Akár mintás, akár klasszikus változatot választ, a csúszásgátlós modellek minden igényt kielégítenek.