Milyen különlegessége lehet a téli autógumik új generációjának? /X/

Mitől lehet egy téli gumi forradalmian új?

Viszonylag sok aspektusból jelenthet egy-egy téli autógumi áttörést jelentő forradalmi innovációt. Az összetétel, a gyártás mechanizmusa, illetve a mintázat is olyan faktornak számít, amelyek merőben eltérnek az addig tapasztalt megoldásoktól.

A leginkább szembetűnő és könnyedén érzékelhető innováció természetesen a mintázat. Amelynek kapcsán folyamatos jelleggel zajlik a fejlesztés a gyártók részéről, hogy lehetőleg minél magasabb szintű megoldásokkal sikerüljön előrukkolni. Máris mutatunk erre egy példát.

Continental téli gumik a megszokottól eltérő speciális mintázattal

Név szerint a Continental WinterContact TS 870 téli gumi az, amelyről jelen esetben szó van. Sok mindent elárul, hogy a független kritikusok egyöntetű véleménye szerint a téli gumiabroncsok új generációját jelenthetik ezek a modellek.

Köszönhetően egyrészt az újonnan kifejlesztett 3D-s lamelláknak, valamint a korábban tapasztaltnál lényegesen nagyobb hózsebek rendelkezésre állásának. Ezek egyértelműen azt segítik elő, hogy a gumik könnyebben tapadjanak havas és jeges útviszonyok között.

Talán ennél is komolyabb előrelépést jelenthet az úgynevezett Continental Snow Curve+ technológia, amely a futófelület több mint 1000 pontján képes bezárni a tömörített havat, nem kis mértékben javítva a gumik viselkedését akár a szélsőséges időjárási viszonyok között is. Fontos kiegészítés, hogy a Continental mérnökei a futófelület-blokkok számát is megnövelték ezeknél az abroncsoknál.

Mekkora szintlépést eredményezhet az új generációs téli gumik használata?

Ha a legfontosabb teljesítménymutatókat vesszük alapul, már a gördülési ellenállást is sikerült néhány százalékponttal javítani. Beszédes adat, hogy a futásteljesítmény tíz százalékkal lett jobb, havas időben pedig 5 százalékkal jobb kezelhetőséget eredményezhetnek ezek a gumiabroncsok.

Ezzel együtt jeges úton is javulhat az autó kezelhetősége, hiszen 3 százalékkal rövidebb féktávolságot tudnak a Continental új generációs téli modelljei. Ennélfogva egyértelműen okunk van a bizakodásra, hiszen a népszerű gyártók egyre jobb és jobb innovációkkal segítik a nyugodt és biztonságos autóvezetést. (X)