A melegért is mennek a hajléktalanszállóra

Fagyos reggelre ébredt tegnap Sepsiszentgyörgy, a Csíki negyedi hajléktalanszállón húsz személy töltötte az előző éjszakát, a szociális létesítmény vezetője szerint általában 25–27 rászorulót fogadnak esténként. A hideg beköszöntével két időpontban, 19 és 20 órakor lehet bejelentkezni a menedékhelyre, ahol többek közt tisztálkodási lehetőséget biztosítanak a rászorulóknak, heti négy alkalommal pedig vacsorát is kapnak.

Székely Róbert elmondta, a többi napokon csak abban az esetben tudnak ételt biztosítani, ha támogatók adományokkal segítik munkájukat, és örömmel fogadják azokat is, akik szabad idejüket ajánlják fel a cél érdekében: vállalják, hogy főznek, ételt készítenek a hajléktalanoknak.

Az éjszakai menedékhelyen nemrégiben megnyitott foglalkoztató naponta 9 órától látogatható, a szállót reggelente elhagyó rászorulóknak napközben itt különféle tevékenységeket biztosítanak. Székely Róbert jelezte, a korábban működtetett nappali melegedővel szemben a foglalkoztató csoportos és egyéni programokat is kínál a hajléktalanoknak, a fagyos napokat ott is eltölthetik, feltétel viszont, hogy kötelező módon részt kell venniük két csoportos, a lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt szolgáló programon.

A hajléktalanszálló vezetője arról is beszámolt, hétfőn olyan látogatót is fogadtak, aki ugyan rendelkezik saját lakással, de elmondása szerint nem tudja fizetni a számlákat, novemberben pedig két másik személy jelezte, hogy a telet a menedékhelyen töltenék, mert otthonaikban nincs gáz- és vízszolgáltatás, a villanyszámlát pedig nem tudják fizetni. Székely Róbert úgy látja, lesz még példa arra, hogy a hideg idő miatt növekvő közüzemi számlákat fizetni képtelen személyek hozzájuk fordulnak segítségért. Tavaly is találkoztak hasonló esettel, és 3–4 éve is volt két látogatójuk, akik anyagi nehézségek miatt kényszerültek szolgáltatásaikat igénybe venni.