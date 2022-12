Katarból venne gázt Magyarország

Létrejött a politikai megállapodás, amelynek értelmében vállalatközi tárgyalások indulhatnak a katari földgáz jövőbeli vásárlásáról az MVM és a QatarEnergy között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Dohában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a katari energiaügyi és külügyminiszterrel folytatott egyeztetéseit követően leszögezte, hogy Európa súlyos energiaellátási válsággal néz szembe, ennek megoldásához pedig a „kifejezetten elhibázott” olaj- vagy gázársapka sem visz közelebb. „A megoldás egyértelmű kellene hogy legyen: minél több földgáz jut vagy jutna el az európai piacra, annál biztosabb és biztonságosabb lenne Európa ellátása, s annál alacsonyabb áron tudnánk vásárolni” – szögezte le. Az újabb források bevonását sürgetve pedig emlékeztetett, hogy Katar a világ harmadik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik, a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjában pedig a globális ranglista második helyén áll, a közel-keleti ország ráadásul további fejlesztéseket hajt végre a kitermelés és a szállítási kapacitások terén.

Kiemelte ugyanakkor, hogy itt az Európai Uniónak is szerepe van, mivel infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a dél-európai vagy délkelet-európai LNG-terminálokból nagyobb mennyiségű földgáz érkezhessen Magyarországra. „Ha Horvátország az ígéreteinek megfelelően bővíteni fogja LNG-termináljának kapacitását, ahol már most is Magyarország az első számú felhasználó, akkor reális lehetőség lesz arra körülbelül hároméves időtávon belül, hogy a katari gáz a magyar földgázellátásban szerepet kapjon” – jelentette ki.