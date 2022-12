Angyalposta is lesz a karácsonyi vásárban

Mintegy nyolcvan kézműves, iparművész, őstermelő és könyvkereskedő portékáiból lehet válogatni a holnap megnyíló karácsonyi vásáron, amely december 23-án zárul. De nem csak vásárolgatni lehet majd Sepsiszentgyörgy főterén a következő napokban: számos hangverseny, fényfestés is lesz, és egy új szolgáltatással, angyalpostával segítik a szülőket.

Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház által szervezett rendezvénysorozaton ünnepi műsorokat mutatnak be a helybeli iskolások, óvodások csoportjai, esténként pedig több felnőtt kórus, illetve zenekar is fellép: a Magyar Férfidalárda és a Cantus Firmus Vegyes Kar, a rétyi Kováts András Fúvós Egyesület rézfúvós kvintettje, a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar, a Voces & Band, a Mesehetes, a Codex, a Titán Zenekar, a Classical Singers, a Mácsafej, Alexandra Ușurelu, valamint Dalma és zenekara.

Beltéri előadásokra és koncertekre is sor kerül: péntek délelőtt a Georgius Kamarazenekar leckehangversenyeire elsősorban a gyermekeket várják, este 20 órától pedig a brassói Euterpe Szimfonikus Zenekar muzsikál a Tamási Áron Színház nagytermében.

A klasszikusok után népzene és néptánc következik: jövő héten (december 21-én) Dezső Attila és barátai Lenyomat című előadásukat mutatják be, 22-én pedig a Kincskeresők néptáncegyüttes Szép fényes hajnalcsillag című karácsonyi összeállítása látható – erre a két eseményre a belépés díjtalan.

Másféle szórakozásra is lehetőség nyílik. A hétvégén és jövő hét közepén (december 16–18. között, illetve 21-én és 22-én) a legkisebbek felülhetnek az árkosi Barabás lovarda pónijaira, december 16–17-én és 22–23-án 16–18 óta között pedig emlékfotókat lehet készíteni a főtéren erre a célra felállított keretnél. December 21–23. között fényfestés is lesz, a december 7-ig beküldött ünnepváró rajzokat naponta 18 és 21 óra között vetítik ki a Tamási Áron Színház homlokzatára. Lacikonyha is lesz a főtéren mindenféle alkalmi finomsággal.

A már ismerős programok mellett az idén egy újdonsággal is előrukkolnak a szervezők: angyalpostát indítanak. A főtéri fotókeret mellett elhelyeznek egy postaládát, amelybe december 22-ig lehet bedobni az angyalnak szánt leveleket; ezek kézzel írott vagy rajzolt küldemények lehetnek, amelyeken a feladó teljes nevét és életkorát is fel kell tüntetni. A szülők előzetes egyeztetés után, december 23-án 15 óráig nézhetik meg az angyalhoz intézett kívánságokat, érdeklődni Dobos Annamáriánál, a 0749 418 741-es telefonszámon lehet.