A vendégházak tulajdonosai szerint rendszerint olyan vendégek veszik igénybe az általuk felkínált szolgáltatásokat, akik évek óta visszajárnak. Legtöbben már most lefoglalják a helyeket jövőre, mások fél évvel az ünnepek előtt jelentkeznek be.

Domokos Norbert, az egyik harminc férőhelyes vendégház tulajdonosa elmondta, valaki éppen a napokban érdeklődött, hogy tud-e fogadni egy csoportot, és amikor közölte, hogy minden hely elkelt, az illető előleget is ajánlott a jövő évi foglalásra. Gödri Attilánál, egy másik vendégház tulajdonosánál sincs hely. Ő azt sajnálja, hogy más évszakban nincs ekkora kereslet, mint most, pedig nem csak a téli ünnepek alatt vonzó a kommandói táj.

Bagoly Csaba helyi vállalkozónak két vendégháza is van, ebből az egyik a vejével közös, náluk is minden hely foglalt. Amint elmondta: a sípálya is a család tulajdonában van, oda majd mindenkit szívesen látnak az ünnepek és a téli vakáció alatt. „A pálya elő van készítve, várjuk a természetes havat, de műhavat is tudunk előállítani, ugyanis az ehhez szükséges berendezéseink üzemképesek, és ha a hőmérséklet mínusz 4–5 fok alá süllyed, csak egy gombot kell megnyomni” – tájékoztatott a vállalkozó.

A Kommandó vonzáskörébe tartozó, de Kovászna közigazgatási területén levő Cigánypatak övezetében zömében módosabb vajnafalvi románok építettek hétvégi házakat, de beférkőztek oda panziókkal Brassó, Buzău, Prahova és Vrancea megyei, illetve bukaresti üzletemberek is, akik szűkszavúan nyilatkoznak a vendégfogadásról.

A világhálón is népszerűsített Maria Panzió tulajdonosától – aki egy Buzău megyei üzletember –, telefonon érdeklődtünk, de csak annyit mondott, nem fogad vendégeket, az ingatlant kizárólag családja számára tartja fenn. Pedig a telkén egy nagy épület áll, amelyet négy alpesi típusú faház és egy gömb alakú kisebb üvegépület vesz körül. A panzió közösségi oldala szerint a vendégek kényelme és szórakoztatása érdekében itt olyan szolgáltatásokat biztosítanak, mint például wellness, masszázs, szépségápolás, wifi, kirándulások a környéken motoros szánkókkal stb. A brassói lakhelyű Andrei Căpraru, a szerényebb méretű Erdei Házikó nevű panzió tulajdonosa érdeklődésünkre azt mondta, hogy a karácsonyi és szilveszteri ünnepek alatt nem ad ki szobát, mert ez alkalommal fenntartja családja és barátai számára, de máskor fogad idegeneket is.