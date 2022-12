A községi szervezet tisztújító közgyűlését a szövetség háromszéki területi szervezete hívta össze, és egy hete tartották meg Gidófalván. A jelen levő 34 küldött egyhangúlag választotta az RMDSZ Gidófalva Községi Szervezetének élére Porzsolt Leventét. Az elnök munkáját az újonnan megválasztott, 16 tagot számláló egyeztető tanács segíti a következő négy évben.

Porzsolt Levente, az RMDSZ Gidófalva Községi Szervezetének elnöke abbeli reményének is hangot adott, hogy közösen gondolkodva és dolgozva sikerül előrevinni a községet.

A küldöttgyűlést megelőzően a szövetség angyalosi, fotosmartonosi, étfalvazoltáni és gidófalvi szervezeteinél is lezajlott a tisztújító közgyűlés, ahol elfogadták a helyi szervezet alapszabályzatát, elnököt választottak, illetve a választmány tagjaira is rábólintottak. Angyaloson, egyöntetűen Imre Gábornak szavaztak bizalmat. Fotosmartonoson Magyarosi Csaba Károly alpolgármestert választották vissza, Étfalvazoltánban az elnöki tisztséget Lemhényi Katalin tölti be, Gidófalván pedig ez alkalommal is Jancsó Ernő polgármestert választották a helyi szervezet élére. (ndi)