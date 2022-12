Hőlégballon a Kamarateremben

Az önkritikáról, (ön)iróniáról, tudatosságról és az időt­álló emberi értékek újrafelfedezéséről szóló Hőlégballon című produkció 12 önálló, alternatív zeneszám révén tart görbe tükröt a mának Közép- és Kelet-Európa sajátos díszletébe ágyazva – írják az alkotók az előadás ajánlójában. „Külső és belső valóságok látszólag szétszórt, összefüggés nélküli kirakósa egy olyan időkapszulába rejtve, amelynek generációkra ható nyoma folyamatosan átszövi mindennapjainkat. Múlt és jelen jövőtlen körkörösségén egyensúlyoz az örökös Én a bensőjét folyamatosan felhorzsoló külvilági lenyomatok kelléktárában, esetlenül, a korszak ezerarcú foglyaként. Keres. Eszmél. Felad. Újrakezd” – fogalmaznak.

Klárik Attila, akit elsősorban az illyefalvi LAM Alapítvány igazgatójaként ismernek olvasóink, eredeti végzettségét tekintve bölcsész, aki szabad idejében többnyire rövidprózát – novellákat, elbeszéléseket, karcolatokat – ír és közöl, korábban újságíróként is dolgozott. Lapunknak elmondta: versekkel, dalszövegekkel még nem próbálkozott, de amikor a koronavírus megjelenése nyomán mindenki teljes bezártságba kényszerült, szomszédja, Márton Lóránt színművész biztatására rászánta magát, hogy közösen készítsenek egy zenés produkciót, mely feldolgozza az utóbbi időszak tapasztalatait. Valójában már volt előzménye az együttműködésüknek, a P.U.L.B. (Próba Után Lacikánál Borozunk) nevű, Márton Lóránt által verbuvált zenekar Kovács András Ferenc verseiből készült, Képeslap a semmiből című koncertszínházi előadásának szövegkönyvét is ő állította össze valamikor a 2010/

2011-es színházi évadban. Mint mesélte, „szabadkezes gyakorlatok” során születtek meg a dalok: előbb ő írt szövegeket, amelyeket szomszédja megzenésített, majd fordítva is dolgoztak, Márton Lóránt zenéire írt dalszövegeket. Végül egybefűzték a dalokat, közéjük felvezető szövegeket írt, és összeállt egy olyan gondolatmenet, mely akár egy életútnak is tekinthető a gyermekkortól az öntudatra ébredésig és kibontakozásig.

Márton Lóránt színművész elmondta: a Képeslap a semmiből című produkcióhoz hasonló zenés élményre számíthatnak ezúttal is az érdeklődők, de most Gáspár Álmos segítségével inkább a gypsy jazz, indie pop, indie rock zenei irányokban kalandoztak helyi és csíkszeredai zenészek közreműködésével. Az elkészült zenei anyagból korábban egy színházi változat is készült Kató Zsolt ötletei nyomán, annak tapasztalatait is felhasználja a Sepsiszentgyörgyön most bemutatásra kerülő produkció. A jelenlegi zenekar tagjai: Márton Lóránt (ének), Gáspár Álmos (gitár), Gábor Szabolcs (szaxofon), Márton Eszter (gitár) és Vitályos Lehel (nagybőgő).