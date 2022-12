A kisebbik sípályát napok óta hóágyúzzák már, de havazott is egy kicsit, így a nagyobbik pálya is fehérbe öltözött december közepére, sízni, hódeszkázni azonban még egyiken sem lehet. A szezonnyitás Sugásfürdőn elsősorban a hőmérséklettől függ – ha eléggé kitart a fagy, a kicsi pályát kizárólag mesterséges hóval is használhatóvá tudják tenni a téli vakációra –, de vannak még elvégzendő munkálatok a felvonók körül.

Ezen a télen több újdonsággal fognak szembesülni a sepsiszentgyörgyi sízők, kezdjük a kellemetlennel: a jegy- és bérletárak emelkedni fognak. Az erre vonatkozó tervezet most van közvitán (december 19-ig lehet hozzászólni, a városháza honlapján – sepsi.ro – a közigazgatási átláthatóságnál kell keresni, papíron pedig az ügyfélfogadási irodában tanulmányozható), de nem valószínű, hogy elutasítja a helyi tanács. És a parkolásért is fizetni fogunk: a túlzsúfoltság és a dugók elkerülése végett felszerelték a sorompót Sugásfürdő bejáratánál, és aki saját gépkocsival megy fel, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közlése szerint óránként három lejt penget majd le hazafelé jövet. Az üres parkolóhelyek számát egy elektronikus tábla fogja jelezni lent, a várostábla után (az egykori jegyszedő házikónál), ahol a menetrend szerint közlekedő buszra vagy sétavonatra is fel lehet ülni, ha fent már minden hely megtelt.

Egy olyan fejlesztés is lesz, aminek valóban örvendeni fognak a sízők-hódeszkázók: végre lecserélik a síliftek már sok gondot okozó régi beléptetőkapuit. Az újakat jövő héten szerelik fel – tudtuk meg az önkormányzati sportlétesítményeket működtető ReKreatív Rt. vezetőjétől. Bodor Loránd elmondta: ha a jövő héten még három napig mínusz öt fok alatti hőmérséklet lesz, a vakáció kezdetére tudnak annyit hóágyúzni, hogy a kicsi pályán elinduljon az élet, ha még havazni is fog, a nagy pályának is nekifognak. A víztározó tele van, a vízvezetéket is rendbe tették az ősszel, remélik, hogy nem lesz gond vele a következő hónapokban. További újdonság az, hogy a gyermekek belépését ezentúl nem a 130 centiméteres magassághoz kötik (ami alatt ingyenesen felvonózhattak), hanem az 5 éves korhatárhoz. Ezt a szülőknek kell igazolniuk jegyvásárláskor, de nem kell magukkal hordaniuk a születési bizonyítványokat: elég, ha a mobiltelefonjukkal lefényképezik, és azt mutatják be a pénztárnál. A nyitvatartási program nem változik, a délutáni sízés is marad, mert a világítás tesz hozzá a legkevesebbet a számlákhoz.

És most a jegyárakról. Ezek bizony emelkedni fognak, éppen a megnövekedett energiaárak miatt. A tervek szerint az egyszeri felvonás teljes ára 12 lej lesz (a tavalyi 8-hoz képest), a 12 pontot tartalmazó (a rövid pályán 4, a hosszabbikon 3 felvonásra elég) bérleté 28 (tavaly 18 volt), a 60 pontos bérleté 108 (72 volt), a 120 pontosé 140 (120 volt), a 360 pontosé 380 (302 volt), és vannak új bérletek is: egy négyórás kártyáért 100 lejt kell lepengetni, de lehet 600 pontos bérletet is venni 380 lejért, illetve 3000 pontot tartalmazó éves bérletet 2360 lejért. A bérleteket a sugásfürdői csobbanóban, az uszodában, a strandon, illetve az Aréna melletti fedett korcsolyapályán is érvényesíteni lehet majd. Az eddigi kedvezmények érvényesek maradnak: az 5 év alatti gyermekek, a nemzeti és olimpiai kerettagok továbbra is ingyen sízhetnek Sugásfürdőn, olcsóbban vásárolhatnak bérletet az 5–18 évesek, a 65 év fölöttiek és a fogyatékkal élők (számukra 20 lej lesz a 12 pontos, 72 lej a 60 pontos, 95 lej a 120 pontos és 255 lej a 360 pontos kártya), a nagycsaládos kártyával pedig 75 százalékos engedmény jár; Sepsi kártyával (amit csak a sepsiszentgyörgyiek válthatnak ki) minden ár megfeleződik.