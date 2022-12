Tisztújítás Kovásznán

Az ötven tagból álló közgyűlés résztvevőit Gyerő József, a fürdőváros polgármestere köszöntötte, majd felkérte a jelenlevőket, hogy egy perc néma csenddel adózzanak Lőrincz Zsigmond, a város tíz éve elhunyt RMDSZ-es polgármestere, és Bodó Lajos, az RMDSZ Kovászna Városi Szervezetének 2019-ben elhunyt elnöke emlékének. Amint a polgármester mondta: Bodó Lajos elhalálozásával a városi szervezet elnök nélkül maradt, azóta köztes megoldással látták el az elnöki feladatokat, ezért is volt időszerű a közgyűlés összehívása.

Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke a tisztújítás fontosságára hívta fel a figyelmet. ,,Az, hogy ekkora számban összegyűltünk itt, Kovásznán, azt mutatja, hogy egy olyan erős szövetségben dolgozunk, amely 32 éve a politikai porondon van. Azért dolgozunk, hogy még inkább megerősítsük a helyi szervezeteket – köztük a kovásznait is –, amelyek akkor működnek hatékonyan, ha kiszámíthatóak a folyamatok, mozog a mozgalom. Nem véletlen a szlogenünk sem: tervezzük közösen, építsük együtt a közösséget, szeressük Háromszéket” – hangsúlyozta az ügyvezető elnök.

A napirend elfogadása után Gyerő József polgármester beszámolt az utóbbi két évben végzett tevékenységéről, összegezve a sikereket, elnyert pályázatokat, de beszélt a jövő terveiről is.

„Világos jövőképet szem előtt tartva igyekeztünk kitartóan, elkötelezetten dolgozni, tehetségünk és tudásunk szerint, felismerni, kihasználni a bármilyen formában ránk mosolygó szerencsét, amikor szembetaláltuk magunkat vele. Terveket, műszaki tanulmányokat készítettünk, pályáztunk. Igyekeztünk javítani, újítani városunk infrastruktúráját, de feladatunknak tekintettük településünk lelkét tápláló, közösségszervező, közösségépítő, kultúrát, hagyományt ápoló és őrző munka elvégzését is. Fontosak voltak számunkra a városlakók egy-egy téma kapcsán megfogalmazott bátorító, elismerő szavai, közösségi oldalakon tett jóindulatú bejegyzései, cselekvésre, jobbításra ösztönző ötletei, javaslatai vagy éppen építő jellegű kritikái. Kétségtelen az is, hogy nagyon sok gondot nem sikerült orvosolnunk a rendelkezésünkre álló idő, a lehetőségeinket behatároló törvénykezési és anyagi keretek szorításában” – ecsetelte a polgármester. Hozzátette: a megoldatlan problémák halmazának rendezése megannyi kihívásként, feladatként fogalmazódik meg a továbbiakban is előttük, vagy bárki más, a helyi közigazgatásban szerepet vállaló tisztségviselő előtt. „A vitathatatlan valóság mutatja, hogy egészségesen, fenntarthatóan fejlődni, építkezni csak lépésről lépésre, napról napra, évről évre lehetséges” – mondta a polgármester.

A továbbiakban éves beszámolót tartott Bodó Enikő, az RMDSZ Kovászna Városi Nőszervezetének elnöke, Molnár János, a helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője, valamint Sinka Norbert, a Fiatalok Kovásznáért Szervezetének (FIKOSZ) elnöke. A közgyűlés elfogadta a helyi szervezet alapszabályzatát, majd titkos szavazással Gyerő József polgármestert bízta meg a szervezet vezetésével, aki elmondta: „A jövőre nézve elsősorban a csapat bővítését és az emberi kapcsolatok erősítését tartom fontosnak. Amit meg tudok ígérni, hogy folytatni fogom azt a közösségi és érdekvédelmi munkát, amit elődeim is végeztek. Köszönöm, hogy megelőlegeztek a bizalmukkal. A munkát folytatjuk!”