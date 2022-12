Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték, ismerték, hogy

a brassói születésű

sepsiszentgyörgyi

FEJÉR SÁNDOR

66 éves korában

váratlanul elhunyt.

Végső búcsút 2022. december 20-án, kedden 13 órakor

veszünk Tőle a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás egy órával a temetés előtt a sepsiszentgyörgyi közös temető

ravatalozójában.

„Olyan csönd van így

nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára

akartál mondani.”

A gyászoló család

1117735

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy a szeretett édesanya, nagymama és rokon,

a szemerjai születésű

özvegy KISS ÁRPÁDNÉ

szül. VÉGH ILONA (ILUSKA)

volt dohánygyári alkalmazott

életének 82., özvegységének második évében 2022.

december 15-én türelemmel viselt betegség után vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése december 19-én

13 órakor lesz a szemerjai

régi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1117733

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó élettárs,

testvér, keresztanya, rokon, barátnő, jó szomszéd,

a gidófalvi születésű

ALBERT ANNA

életének 56. évében hosszú betegség után elhunyt.

Drága halottunkat 2022. de­cember 20-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gidófalvi református temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, após, rokon, az oltszemi

id. FÖLDES FERENC

életének 79. évében elhunyt.

Temetése 2022. december

20-án 14 órától lesz az oltszemi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás december

19-én 17 órától.

Nyugalma legyen csendes.

A gyászoló család

1117734



Köszönet

Hálás szívvel köszönjük

mindazoknak, akik

TANKÓ AMÁLIA

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték, fájdalmunkban osztoztak.

Szerettei

4327715



Megemlékezés

„Akiket igazán szeretünk, azok haláluk után sem hagynak magunkra minket. Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek életünk nehéz pillanataiban.” Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk szüleinkre,

TELEKI IDÁRA

és TELEKI GYULÁRA

haláluk 5., illetve 21. év­fordulóján. Pihenésük legyen

csendes, emlékük áldott.

Szerető gyermekeik

és családjuk

1117732

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk a szacsvai TÓTH ZELMÁRA,

akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4327707

Könnyes szemmel és örök fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt nagybaconi születésű baróti

id. FODOR JÓZSEFRE,

a drága, szeretett férjre, édesapára, nagytatára, apósra és sógorra. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban is megfogja a

kezed. És hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor

tudod, ha már nincs veled.”

Hiába akarom felejteni, nem tudom, csak próbálok

betegen tovább élni egyedül. Drága két dolgos kezed megpihent, amellyel annyit dolgoztál a családodért.

Áldott legyen a föld, ahol a beteg tested megpihent, mindig siratni foglak,

amíg élek.

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Bánatos özvegyed, Jolánka, szeretett unokád, Ervin,

fiad, József, menyed, Piroska, sógornőd, Mária

20685

Fájó szívvel emlékezünk

a zágoni születésű kovásznai KELEMEN KÁROLYRA

halálának 25. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos szülei, testvére,

Ibolya és élettársa, Gyula

4327695

December 18-án volt négy éve, hogy az illyefalvi

ifj. VÁNCSA ZOLTÁN

elköltözött az élők sorából.

Szerettei gyógyíthatatlan

bánattal a lelkükben

emlékeznek rá.

Sohasem halványul szívünkben emléke, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érte.

4327704

Szeretettel és fájdalommal emlékezünk

BOTOS ÉVÁRA, aki három éve távozott szerettei köréből.

Nyugodj békében, emléked legyen áldott.

Szerettei

4327716

Vihar után csendes lesz a táj, de a mi szívünk azután is fáj. Örök fájdalommal emlékezünk a lisznyói RÁDULY DEZSŐRE halálának második évfordulóján. Hiányát nagyon érezzük. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szerettei

4327725

Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk. Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor minket végleg elhagytál. Arany volt a szíved, munka az életed, a jó Isten hívott, mert nagyon szeretett. Tudom, hogy búcsú nélkül messzire mentem, hogy még sirattok gyakran engem. Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek. Ma 15 éve volt életünk legszomorúbb napja, amikor elveszítettük drága jó gyermekünket, a jó testvért, GOREA VALENTINT. Akik

ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének.

Fájó szívű, bánatos szülei, lányai, Ramona és Larissza, testvére, Péter és családja, a volt apatárs és anyatárs,

Jóska és Silvia

4327731

Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, / Szerető szívekben örök gyász és fájdalom. / Pihenj csendesen a csillagok közt, / Hol nincs már több fájdalom, / De szívünkben itt leszel, míg élünk e világon! Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, VAJDA ILONÁRA halálának hatodik hónapjában.

A gyászoló család

4327734

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi dr. NEMES ANTALNÉ KŐRÖSSY GABRIELLÁRA,

aki 25 éve távozott

szerettei köréből.

Fiai és azok családja

4327735