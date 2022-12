Harminchat évvel a legutóbbi diadala után az argentin labdarúgó-válogatott harmadszor is megszerezte a világbajnoki címet. Lionel Messi és társai az első félidőben kétgólos előnyt szereztek a hosszú ideig bágyadtan futballozó francia csapat ellen a vasárnapi döntőben, ám Kylian Mbappé második félidei duplával egyenlített, sőt, a hosszabbításban is megtette ezt, így 3–3 után tizenegyesek következtek. Mpabbé ott sem hibázott, két másik francia azonban kihagyta, így Argentína 4–2-re megnyerte a párbajt.

Az első percekben az argentinok irányították a játékot, helyzetig azonban nem jutottak el, a franciák pedig rengeteg hibával játszottak. A 21. percben Ousmane Dembelé szabálytalankodott Ángel Di María ellen a tizenhatos területen belül, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Lionel Messi a bal alsóba gurított. A gól után is a dél-amerikai együttes birtokolta többet a labdát, aztán a 36. percben egy remek ellentámadás után Di María növelte az előnyt.

A második félidő is argentin támadásokkal kezdődött, miközben elsősorban a biztonságos védekezésre törekedtek, ellentámadásokból sokkal veszélyesebbek voltak, mint a kétgólos hátrányban lévő franciák. A 79. percben nagy esélyt kaptak a franciák, Nicolás Otamendi szabálytalansága után Kylian Mbappé tizenegyesből szépített, így még volt negyedórájuk az egyenlítő gól megszerzésére. Nem is kellett sokat várni rá, Kingsley Coman labdaszerzése után Marcus Thuram kiváló passza után Mbappé kapásból kilőtte a bal alsót.

A hajrában Messi eldönthette volna a találkozót, de Lloris nagyot védett, így jöhetett a hosszabbítás, amelynek első félidejében Lautaro Martinez két gólt is lőhetett volna, de mindkét helyzetét kihagyta. A hosszabbítás második felvonása Messi-góllal indult, Lloris hiába védett nagyot, a kipattanót az argentin csapatkapitány közelről a kapuba gurította. Tíz perccel később ismét döntetlen volt az állás, egy lövés Gonzalo Montiel kezéről vágódott le, így a franciák újabb büntetőt lőhettek, amelyet Mbappé a jobb alsóba helyezett. Több találat már nem született, így jöhetett a tizenegyespárbaj, ahol az argentínok nem hibáztak, míg Emiliano Martínez hárította Coman lövését, Aurélien Tchouaméni pedig mellé továbbított.

Eredmény: Argentína–Franciaország 3–3 (gólszerzők: Messi 23. – tizenegyesből, 108., Di María 36., illetve Mbappé 80. – tizenegyesből, 82., 118. – tizengyesből) – tizenegyesekkel: 4–2.



Horvátország nyerte a bronzmérkőzést

A harmadik helyért rendezett mérkőzésen Horvátország 2–1-re diadalmaskodott Marokkó felett, így 1998 után másodszor lett bronzérmes.

A kezdő sípszó után egymásnak estek a csapatok, a horvátok hamar vezetést szereztek, Lovro Majer ívelt a tizenhatos területen belülre, ezt követően Ivan Perišić középre továbbította a labdát, majd Josko Gvardiol remek csukafejessel bevette a kaput. Marokkó nem sokkal később egyenlített, ezúttal Hakim Zijes pontrúgása után nem figyelt a horvát védelem, Asraf Dari pedig közelről a kapuba bólintott. A gyors gólváltás után is izgalmas maradt a találkozó, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek. A 42. percben úgy tűnt, ismét kimarad egy horvát lehetőség, viszont Mislav Oršić egy lecsorgó labdát a kapufa segítségével a bal felsőbe csavart.

A második játékrész is Oršić lövésével kezdődött, ezúttal azonban mellé ment. A folytatásban a horvátok inkább a védekezésre összpontosítottak, ám az afrikai gárda nem tudott helyzetbe kerülni. Az utolsó negyedórára felpörögtek az események, Marokkó feltolta a védekezését, míg Zlatko Dalić együttese ellentámadásokra rendezkedett be. A hajrában kezdtek elszabadulni az indulatok, amihez hozzájárult a katari játékvezető több tévedése is. Az eredmény már nem változott, így a horvátok a négy évvel ezelőtti ezüst után ezúttal bronzot szereztek, míg Valid Regragi legénysége minden idők legjobb afrikai eredményét elérve negyedik lett.

Eredmény: Horvátország–Marokkó 2–1 (gólszerzők: Gvardiol 7., Oršić 42., illetve Dari 9.). (miska)