A Ferencváros szombaton 43–19-re diadalmaskodott a cseh Baník Most felett, míg a Győri Audi ETO KC 25–23-ra győzött a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 9. fordulójában. A női BL-ben rövid téli szünet következik, a csapatok legközelebb január 7-én lépnek pályára.

Némi meglepetésre a pont nélkül álló vendégek kezdtek jobban Érden, a 6. percben vezettek (4–2), de az FTC hamar felzárkózott, a 12. percben pedig már előnyben volt (7–6). Elek Gábor vezetőedző a megszokottnál többet cserélt, és korábban kezdte forgatni csapatát, de ezúttal ez is belefért. A csehek szinte teljesen leblokkoltak támadásban, ezt kihasználva a Magyar Kupa címvédője egy remek sorozattal elhúzott. A folytatásban jó iramú edzőmérkőzéshez hasonlított a találkozó, amelynek szünetében a jól védekező Ferencváros már kilenc góllal vezetett (20–11).

A második félidő elején a frissen beállt Janurik Kinga bravúros védésekkel és egy góllal mutatkozott be. Bár hazai oldalon is voltak hibák, a különbség tovább nőtt, mivel minden jó védekezés után gyors gólt lőtt a magyar csapat (30–14). A csehek elfáradtak, a meccs utolsó harmadában csak öt gólt szereztek, a magyar együttesben pedig a két tinédzser, Kukely Anna és Papp Dorka is remekelt és kihasználta, hogy sok játékidőt kapott.

Az ötszörös BL-győztes csapatot szállító repülő pénteken vihar miatt nem tudott leszállni Podgoricában, ezért visszatért Bécsbe. Szombaton a magyar alakulat eljutott Montenegró fővárosába, de a küldöttség több tagjának nem érkezett meg a csomagja. A körülmények miatt a Győr fontolóra vette, hogy halasztást kér, de ehhez az európai szövetség nem járult volna hozzá. A klub közleménye szerint az is felvetődött, hogy a sérülések elkerülése érdekében nem állnak ki a mérkőzésre. Mint írták, szilárdan hisznek abban, hogy a meccseknek a pályán kell eldőlniük, ezért minden hátráltató tényező ellenére úgy döntöttek, hogy kiállnak a találkozóra.

A felirat nélküli kölcsönmezekben játszó győri gárda jól kezdett (5–2), de a folytatásban sok lövést rontott, így a Buducnost átvette a vezetést. Ambros Martín vezetőedző időkérése után megint ellépett a magyar bajnoki címvédő, amely két találattal vezetett a szünetben (14–12). A második félidő elején gyorsan egyenlítettek a házigazdák, ám utána hatékony támadójátékának köszönhetően elhúzott az ETO (20–16). Ezután több mint tíz percig nem talált be a Győr, ezt azonban a montenegrói alakulat nem tudta kihasználni. A győriek mindig a lehető legjobbkor szereztek gólt, így a szoros végjátékban megőrizték előnyüket.