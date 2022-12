Tizenegy pontos diadal

Agronómiás vendégkosárral indult a Kézdivásárhelyi SE hétvégi hazai meccse, amelyen az első negyedét a fővárosiak irányították. A céhes városiak többször is egyenlítettek, időnként vezettek is, ám Corda triplája is kellett ahhoz, hogy a kék-fehérek kétpontos előnyből várták a második szakaszt (17–15). Ez is kiélezett küzdelmet hozott, a csapatok felváltva pontoztak és vezettek, de egyikük sem tudott igazán ellépni ellenfelétől. A 17. percben 30–29 volt a KSE javára, és végül plusz néggyel vonult szünetre (35–31). A térfélcsere után azonban megváltozott a játék képe, hiszen Ljubomir Kolarevic tanítványai magukhoz ragadták a kezdeményezést, és ponterős támadójátékkal egyszerűen állva hagyták a bukarestieket (68–49). Az utolsó tíz percre azonban komoly hullámvölgybe került a házigazda, amely ebben a negyedben csak kétszer volt eredményes, de szerencséjére az agronómiás lányok sem remekeltek a pontszerzésben. A vége 72–61 lett a kézdivásárhelyiek javára, akik 5/3-as mutatóval és 13 ponttal a tabella harmadik helyét foglalják el.

A KSE-től három játékos, Hawks, Mitrovic és Wilson is 15 ponttal fejezte be a szombati párharcot, utóbbi viszont dupla duplát ért el, hiszen 18 lepattanóval is hozzájárult csapata idénybeli ötödik sikeréhez. A túloldalon Sipos 21 egységig jutott, ezzel ő lett a találkozó legeredményesebb kosarasa.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Agronómia Bukarest 72–61 (17–15, 18–16, 33–18, 4–12) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 50 néző. Vezette: Stefan Atomulese, Diana Oprea, Tiberiu Trif. KSE: Debreczi 6, Hawks 15, Corda 12/6, Wilson 15, Biszak 6–Bara-Németh 3, Domokos, Kozman, Mitrovic 15/6, Nagy, Lénárt, Marthi. Edző: Ljubomir Kolarevic. Agronómia: Bobar 6, Kovács 6/3, Sipos 21/3, Militaru 5/3, Panait 14–Purguly, Cristea 3, Chitanu, Priarone 2, Anastasescu 4, Chelariu. Edző: Milan Sokic.

Ötödször is száz pont fölött

A vasárnapi mérkőzés előtt két győzelemnél és hat vereségnél tartó Marosvásárhelyhez látogatott a hibátlan mérleggel listavezető Sepsi-SIC, amely egy újabb edzőmeccs-szerű találkozóra számított a Siriusszal szemben. A mérkőzés első pár perce volt valamelyest kiélezett, ám miután Zoran Mikes tanítványai felvették a ritmust, egyszerűen átgázoltak a házigazda piros-fehéreken. A 6. perc elején már 10 ponttal vezetett a címvédő (7–17), az első negyed pedig 9–27-es állásnál ért véget. A másodikban is folytatódott a vendégek remek teljesítménye, s a zöld-fehérek 20–51-es eredménynél vonultak az öltözőbe. A fordulás után sem lankadt a sepsiszentgyörgyiek játékkedve, a 27. percben már 40 pontos volt az előnyük, és csapatunk robogott idénybeli kilencedik sikere felé (34–79). Az utolsó szakaszban is a mieink irányították a küzdelmet, és végül meggyőző játékkal megérdemelten nyertek 48–104-re.

A találkozót a SIC-es Mununga elképesztő számokkal zárta: 22 lepattanó és 26 pont. Mellette Cave 24, míg Hrisztova 22 egységgel vette ki részét az éllovas győzelméből. A házigazdáktól a 14 egységig jutó Cooper jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Marosvásárhelyi Sirius–Sepsi-SIC 48–104 (9–27, 11–24, 14–28, 14–25) Marosvásárhely, városi sportcsarnok. Közel 200 néző. Vezette: Tudor Crișan, Vlad Antonio Sandu, Diana Bucerzan. Marosvásárhely: Hammett 9, Cooper 14/3, Lipovan 2, Horobets 5/3, Ciciovan 2–Sólyom 7/3, Mircea 2, Szász, Bucuk 2, Moga, Oncea, Feises 5/3. Edző: Carmin Artemie Popa. Sepsi-SIC: Ghizilă 12/6, Cave 24, Gödri-Părău 1, Mununga 26, Hrisztova 22/12–Toma, Pop 3/3, Jespersen 9/3, Cătinean 5/3, Jones 2, Mititelu, Mikes. Edző: Zoran Mikes.

A forduló további eredményei: Târgoviște–Bukaresti Rapid 59–69, Kolozsvári U–Konstancai MSK 51–65, Alexandria–Brassói Olimpia 49–87, az Aradi FCC állt.