A megyeszékhelyi nagy bevásárlóáruházaknál már a hónap elejétől lehet kapni fenyőfát, az előző években bejáratott sepsiszentgyörgyi helyszíneken múlt héten kezdődött a karácsonyfavásár. A felhozatal gazdag, az árak többnyire a tavalyiak, a legtöbb kereskedő pedig idén is importból származó örökzöldet kínál a közelgő ünnepre.

A központi piacon hazai fenyőt is kínálnak. Fotó: Albert Levente

A központi piacon péntek délben gelencei árusok szép fenyőfákat sorakoztattak fel, a helyi vágásból származó portéka ára 50 és 200 lej között alakult. A piacot működtető Tega Rt. által felajánlott értékesítési pontok mindegyikét lefoglalták a kereskedők, a hét végéig itt is lehet majd kapni importból származó fenyőt is.

A Dózsa György utca 36. szám alatt napok óta javában tart a karácsonyfavásár, ide évről évre sokan visszatérnek, pénteken ottjártunkkor is volt érdeklődőjük, akinek kérésére több fát is megmutattak. Az árak 50 és 200 lej között mozognak, egy közepes méretű, dús fenyőfa már 80–100 lejért elvihető. A vásárlók kérésére a fák törzsét megfaragják, beillesztik a fenyőtartóba és hálóba is csomagolják.

A Szemerja negyedben a Gólya utcai autóbuszmegálló szomszédságában is lehet karácsonyfát vásárolni, a Csíki utcában a Szotyori bőrdíszműves bolt udvarán is kapható, és a központi piaccal szemben, az egyik magánház udvarára is felsorakoztatták az eladó fákat.

A Lidl Áruházban az előző héten 80 lejbe került egy hálóba csavart, tömbházlakásban is elférő import fenyő. Az Oltmező utcai Depo barkácsáruház 109–199 lej közötti áron kínálja a Nordmann-fenyőket, a közeli Dedeman barkácsáruháznál 115 és 145 lej között változik a vásárlók zöme által keresett, átlagos méretű karácsonyfa. Itt széles az árfekvés, a legkisebb fák ára 54 lejnél kezdődik, a legmagasabbaké meghaladja a 250 lejt, és az is talál fenyőfát, aki nem vágottat keres, a földlabdás, kis méretű tűlevelűeket a bejárat közelében lehet megtekinteni, válogatni. A közeli Carrefour nagyáruház előtt is sok a fenyőfa, ezeket 149 lejért kínálják. Cserepes ezüstfenyőt a városközeli díszfaiskolák kínálnak, az illyefalvi Pinus Siculus faiskola például 1–1,5 méter magas példányokat kínál az érdeklődőknek, a

legkisebbek ára 85 lejnél kezdődik.

Panaszunk tehát nem lehet, idén is szép és gazdag a karácsonyfa-választék, hogy végül mit díszítünk, azt nagyban a pénztárcánk határozza meg.