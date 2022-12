Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték, ismerték,

hogy a brassói születésű

sepsiszentgyörgyi

FEJÉR SÁNDOR

66 éves korában

váratlanul elhunyt.

Végső búcsút 2022. december 20-án, kedden 13 órakor veszünk Tőle a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás egy órával a temetés előtt a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójában.

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.”

A gyászoló család

1117735

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy

a sepsiszentgyörgyi

TRINFUJ ANNA

életének 87. évében elhunyt.

Temetése 2022. december 21-én 15 órakor lesz

a katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

4327751

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após,

a berecki születésű

sepsiszentgyörgyi

RUSU VASILE,

a rendőrség

nyugalmazott altisztje

életének 79. évében

csendesen megpihent.

Temetése 2022. december

21-én, szerdán 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új református temető Makovecz-féle ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

4327752

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi

NAGY ISTVÁN

életének 77. évében 2022. december 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. december 20-án 13 órakor lesz

a kézdivásárhelyi

római katolikus ravatalozóháztól református

szertartás szerint.

Gyászoló családja

1830

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

a lécfalvi

özv. NÉMETH ANDRÁSNÉ

SZABÓ MARGIT

életének 83. évében,

özvegységének 9. hónapjában elhunyt.

Temetése 2022. december 21-én 14 órakor lesz a lécfalvi családi háztól.

A gyászoló család

4327749

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó élettárs, testvér, keresztanya, rokon, barátnő, jó szomszéd, a gidófalvi születesű

ALBERT ANNA

életének 56. évében

hosszú betegség után

elhunyt.

Drága halottunkat 2022.

december 20-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra

a gidófalvi református

temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4327736

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kolozsvári születésű

BERNÁD IRÉN

(szül. MOLDOVÁN)

életének 78. évében hosszú és súlyos betegség után 2022. december 16-án Svédországban csendesen elhunyt.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló gyermekei:

Andris, Ilona, Gábor

és unokái

4327737



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSÜDÖR ÁRPÁD agrármérnök temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, részvétüket fejezték ki, áldoztak egy percet az emlékére.

A gyászoló család

4327739



Megemlékezés

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi NEMES ANTALNÉ

DR. KŐRÖSSY GABRIELLÁRA, aki 25 éve távozott szerettei köréből.

Fiai és azok családja

4327735

Mintha most lett volna, / Pedig már négy éve / Testedből a lélek felszállt a nagy égbe. / Onnan vigyázol ránk azóta is, némán, / mint ahogy vigyáztál itt is, nem fáradván. Dolgos életedért köszönetet mondunk, / sírod felett fejet hajtva imádságot mondunk. / Leperegnek emlékeink, mint a homokóra, csendben, / Isten oltalmából nyugodj békességben. Fájó szívvel emlékezünk a gidófavi BERDE GYÖRGYRE halálának negyedik évfordulóján. Emléke legye áldott.

Szerető családja

4327750

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett

VENCZEL MARGITRA (szül. PAKUCS) halálának 3. évfordulóján. Emléked örökké szívünkben él!

Hiányod pótolhatatlan.

Szerettei

1117743

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. / Hiába szállnak álmok, árnyak, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még (...)” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, MÁTYÁS ZSOLTRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető özvegye, gyermekei, szülei és testvérei

4327753

Fájó szívvel emlékezünk a szentléleki születésű édesanyámra,

BARÓTI ERZSÉBETRE (BIRÓ), aki nyolc hónapja hunyt el, nevelőapámra,

BIRÓ LAJOSRA és édesapámra, CSÁKI ALBERTRE.

Nyugodjanak békében.

Fiuk, András és családja

4327741

Búcsú nélkül mentél el hirtelen, hiányodat érezzük szüntelen. Minden éjszaka

és minden hajnal véget ér,

de míg szívünk dobban,

te örökre benne élsz.

Fájó szívvel és sok-sok szeretettel emlékezünk az árkosi

KOCSIS CSABÁRA halálának ötödik évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Szerető családja

1117738

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánkra, az uzoni BODOKI VILMÁRA halálának ötödik évfordulóján. Nyugodj békében, drága édesanyánk.

Három fia és lánya

4327743

Fájó szívvel emlékezünk

szüleinkre,

a sepsikőröspataki születésű

VIKÁRIUS ISTVÁNRA

halálának 31. évfordulóján

és VIKÁRIUS EMMÁRA,

aki 46 éve hunyt el.

Nyugodjanak békében.

Gyermekei

4327740

Áldott emlékét fájdalommal őrizzük és szeretettel emlékezünk a komollói

VERESS ÁLMOSRA halálának 17. évfordulóján.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

1117742

Egy hideg téli napon életed véget ért, szeretteidet itt hagyva, búcsú nélkül elmentél. Oly szomorú nélküled élni, várni, ki nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Fájó szívvel emlékezünk

a csernátoni

id. GAJDÓ JENŐRE, akinek ma két éve utolsót dobbant a szíve. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

1828

Egy téli napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Nem múlik el a nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk,és ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünka baróti születésű BOGA EDITRE halálának

második évfordulóján.

Szerető családja

20686

Csak az hal meg, akit elfelejtünk, szívünkben örökké élni fog, akit igazán szeretünk. Fájó szívvel emlékezünk

az illyefalvi

ifj. VÁNCSA ZOLTÁNRA

halálának 4. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4327742