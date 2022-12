Idősek karácsonya Sepsiszentgyörgyön

Akárcsak a korábbi években, ezúttal is a Kónya Ádám Művelődési Ház fogadta be a rendezvényt pénteken, a szervezők pedig tartalmas műsorral, ajándékokkal készültek – tudtuk meg Székely Róberttől, a szeretetszolgálat munkatársától. Elmondta, egy korábbi máltás önkéntes, András Előd humorista csalt mosolyt a meghívottak arcára, Mocanu-Prezsmer Erika operettslágereket énekelt Szőcs Botond zongorakíséretével, fellépett a Kincskeresők néptáncegyüttes, és alkalmi előadással kedveskedtek a meghívottaknak a szeretetszolgálat Sasik csoportjához tartozó gyermekek is. Az ünnepségen megjelent mintegy nyolcvan időst meg is ajándékozták a szervezők, a csomagokat a német partnerszervezet adományozta. Székely Róbert beszámolt arról is, hogy a napokban zárult ajándékgyűjtő versenyük eredményeként közel 900 csomagot tudnak kézbesíteni a szeretet ünnepe közeledtével a rászorulóknak. (dvk)