A 2020-ban életre hívott Vállalkozói Konzultatív Tanács három gazdaságfejlesztési szervezet, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Asimcov és az IT Plus Klaszter kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy az önkormányzat gazdasági döntéseinek megalapozását segítse. A huszonhárom tagú, a városban működő jelentős cégek, illetve a három szervezet vezetőiből álló testület legutóbbi ülésére Antal Árpád polgármester kapott meghívót, aki a folyamatban lévő és az elkövetkező évekre tervezett, többségében már leszerződött közberuházásokról tartott beszámolón hangsúlyozta: az elkövetkező években eddig soha nem tapasztalt volumenű építkezés zajlik a városban: az úthálózat korszerűsítésétől, sportlétesítményeken, oktatási intézmények felújításán, illetve építésén át a parkolási lehetőségek bővítéséig, a tömbházak szigeteléséig minden területen folyik valamilyen munka. A nagyobbrészt uniós forrásokból finanszírozott – a helyreállítási alap, a regionális operatív program keretében támogatást nyert – beruházások egy része már a kivitelezés szakaszába lépett, több esetében – természetesen közbeszerzési eljárás útján – sikerült megállapodni a tervező, illetve kivitelező cégekkel, cégcsoportokkal. Ezek mellett még több az olyan projekt, amelynél elkészült vagy kiírták a versenytárgyalást a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.

Jelenleg a következő beruházásokon dolgozik a város: az állomási tó és a sziget rendezése; a terelőút építése; a kicsi stadion területén zajló építkezés, a stadion; a Csíki negyedi új park és sportpálya; szépmezői sportpálya, bölcsőde és óvoda; több tanügyi intézmény korszerűsítése; új bölcsőde építése; négy utca korszerűsítése; a Bodok Szálló lebontása; gyalogos-kerékpáros Olt-híd építése; kerékpárutak és 17 kerékpárkölcsönző létrehozása. A helyreállítási alapból finanszírozott projektek: tömbházlakások hőszigetelése, 200 új lakás építése, az egykori városháza felújítása, védőgát építése a Debren-patakon, új uszoda építése, új játszóterek létrehozása, az egykori dohánygyár épületének felújítása, új esketőház kialakítása a Gróf Mikó utcában, új épületek tanügyi intézmények számára, parkolóház építése.



Százmilliókat lehet elkölteni

A polgármester hangsúlyozta, egy beruházás sokszor öt-hat évre is elnyúló megvalósításának kétharmadát az előkészítés teszi ki, a kivitelezés általában gyorsabban lebonyolítható. Ha nem következik be az, ami immár sok esetben megtörtént, hogy – különböző okok miatt – a kivitelezővel szerződést kell bontani, és új közbeszerzési eljárást kell indítani. De például a nagyméretű útfelújításoknál – ebből egyébként négy zajlik, illetve következik a városban – az is késlelteti a munkálatokat, hogy az úttest alatt-mellett lévő közműhálózatok (víz, csatorna, gáz, villany stb.) felújítása nem lehet a projekt része: ha azok tulajdonosai késnek a kivitelezéssel (vagy éppen nincs fedezetük a szükséges munkálatok elvégzésére), át kell gondolni a kivitelezést. Általánosan elmondható, hogy a közbeszerzési eljárások rendkívül nehézkesek, ráadásul a városháza műszaki részlegeire nem jelentkeznek megfelelő szakemberek. A polgármester szerint a beruházási és a közbeszerzési osztályra még tíz-tíz szakembert tudnának alkalmazni, nem is kis fizetéssel.

Antal Árpád hangsúlyozta, csak a helyreállítási alapból (a járvány következményeinek felszámolását célzó forrás, román betűszóval PNRR – szerk. megj.) 2026. augusztus végéig 417 millió lej áll rendelkezésre, az éppen folyamatban lévő uniós ciklus operatív programja révén pedig 2030 végéig további százmilliós összegek hívhatók majd le.



Gyors, minőségi munka kellene

A VKT-tagok gratuláltak a rendkívüli beruházási tervekhez, ugyanakkor – az eddigi tapasztalatok alapján – a gyorsabb, főként az időt álló, minőségi kivitelezés fontosságára hívták fel a figyelmet. A tömbházak szigetelésével kapcsolatban például felmerült, hogy ugyan valamivel drágább, de sokkal időtállóbb anyagokat kellene használni. De az építkezéseknél is fontos lenne, hogy ne a legolcsóbb kivitelező legyen kötelező módon a nyertes. A már befejezés előtt álló utcafelújítások kapcsán – mint amilyen a Csíki utca – többen jegyezték meg, hogy a kivitelezések rendkívül nehézkes, időben elhúzódó folyamatát mindenképpen rövidíteni kellene: a felfordulás az itt működő vállalkozásoknak is kellemetlenséget, mi több, veszteséget okoz. A közbeszerzési eljárások kiírását pedig úgy kellene megejteni, hogy ezek által a műszaki tartalmat tekintve időtálló beruházások szülessenek, nem utolsó szempont az sem, ha ezek a helyi szakvállalatok számára is elérhetőek maradnak. Ugyanakkor a projektek költségvetésében az érintettek, vagyis a lakosság tájékoztatásának finanszírozását is meg kellene oldani, hiszen az építkezések ideje alatt elsősorban ők azok, akik az ezzel járó kellemetlenséget elszenvedik. Felmerült a városi és a közeli településekhez vezető kerékpárutak szükségessége és egy sor olyan igény, amely a gazdaság élénkítését célozza.

Antal Árpád a kiírások kapcsán hangsúlyozta, szívesen veszik a szakemberek tanácsait, azonban ennek valamilyen hivatalos formát kellene adni. Ennek legegyszerűbb módja az lenne, hogy a városházára megfelelő szakemberek jelentkezzenek, hiszen rendkívül sok munka lesz az elkövetkező években. Ennek kapcsán Bihari Béla ülésvezető, az IT Plusz klaszter elnöke az ifjúság számára olyan szakmai programok elindítását és működtetését javasolta, amelyek a szakemberhiány mérséklését célozzák, az eltávozottak vagy máshol tanuló fiatalok hazaköltözését ösztönzik. Az elhúzódó kivitelezések kapcsán pedig a polgármester megjegyezte, az utcafelújítások kivitelezési idejét például akkor lehetne lerövidíteni, s ezt kérik általában a kivitelezők is, ha a szóban forgó utcát teljes egészében le lehetne zárni. Erre azonban az ismert okok miatt nincs lehetőség. A közberuházások tekintetében – elvégre közpénzről van szó – egy sor olyan előírást kell betartani, ami korántsem segíti a hatékonyságot. Ennek ellenére – az összes nehézség és kellemetlenség mellett – Sepsiszentgyörgy fejlődése tekintetében rendkívül aktív időszak következik, és ebben mindenki együttműködésére szükség van – összegzett a polgármester.