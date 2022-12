Közintézmények digitalizálása

A programot az Informal IT School, a Román Kereskedelmi Bank, a Kolozsvár IT Klaszter és az Aspen Institute Romania támogatja. A szövetség szerint a digitalizálás felgyorsításában elsődleges a technológiai oktatás, valamint az IT- és szoftvertanácsadás szerepe, ugyanakkor az eszközbeszerzést célzó teljes értékű és önrészt tartalmazó támogatási formák is nagy jelentőségűek. A rendezvényen mintegy 47 romániai közintézmény 52 felső- és középvezetője vett részt az ország 14 megyéjéből. A találkozón készített felmérés szerint a közintézményeknek mindössze 14 százaléka automatizálta napi tevékenységeinek bár egy részét, annak ellenére, hogy az alkalmazottak több mint 73 százaléka használ számítástechnikai eszközöket. Ami a kiberbiztonságot illeti: a közintézmények 33 százaléka sem informatikai részleggel nem rendelkezik, sem pedig az adatbiztonságért felelős alkalmazottal.