A bukaresti csapat meglepte a házigazdákat, ugyanis az első harmadban háromszor is betalált. A 9. percben Alek­szandr Vaszilev szerzett vezetést, majd a házigazdáknak sikerült kivédekezniük egy emberhátrányt, azonban Răzvan Lupașcu együttese a 14. percben növelte előnyét, ezúttal Péter Zsolt zörgette meg a hálót (0–2). Nem sokkal később a háromszéki gárda szépíthetett volna, viszont a narancs-kék mezesek ahelyett, hogy kihasználták volna ember­előnyüket, újabb találatot kaptak, a 19. percben Mihail Georgescu is feliratkozott a gólszerzők közé (0–3). A hazai alakulatnak a második játékrészben többször megvolt az esélye, hogy felzárkózzon, ám Vitalij Karamnov büntetőt hibázott, az Ágyúsok pedig ezúttal sem tudták a javukra fordítani az emberelőnyüket, emiatt háromgólos hátrányban vágtak neki a harmadik felvonásnak. Az utolsó harmad sem a Pelle Torstensson irányította együttes szája íze szerint alakult, a 42. percben Péter Zsolt másodszor is eredményes volt, majd a hajrában Anton Ruban értékesítette a szabálytalanság miatt megítélt büntetőt, így a Steaua magabiztos győzelmet aratott (0–5), ráadásul az idényben a harmadik egymás elleni rangadót is megnyerte.

Eredmény: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua 0–5 (gólszerzők: Alekszandr Vaszilev 9., Péter Zsolt 14., 43., Mihail Georgescu 19., Anton Ruban 59.). (miska)