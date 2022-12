A Daily Mail beszámolója szerint a FIFA elnökét a katari torna kereskedelmi és sportsikerei sarkallták arra, hogy bejelentse: 2025-től 32 csapatosra bővítenék a klubvilágbajnokságot, annak ellenére, hogy a labdarúgók, a klubok és a kontinentális szövetségek nem támogatják az ötletet. Infantino meg van győződve róla, hogy az európai télen megrendezett világbajnokság megmutatta: a sportág tovább fejlődhet és globalizálódhat.

A katari világbajnokság 6,2 milliárd angol fontnyi rekordbevételt hozott, ami az angol újság szerint 840 millió fontos növekedést jelent a négy évvel ezelőtti oroszországi tornához képest. Infantino terve, azaz a háromévente megtartandó világbajnokság legkorábban 2030 után válhat valóra, mivel a 2024 és 2030 közötti versenynaptárról folytatott tárgyalások már a végéhez közelednek.

A szervezet elnöke a FIFA élén is hosszú távra tervez, három cikluson keresztül, azaz 2031-ig szeretné betölteni tisztségét, ám új tervének megvalósításához nagy csatát kell vívnia még úgy is, hogy Afrika és Ázsia támogatja a koncepciót. Az európai és a dél-amerikai szervezetek viszont a korábbi tervet is ellenezték, amely arról szólt, rendezzenek kétévente világbajnokságot.