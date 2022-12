Megújult a Várad folyóirat

A 2002-ben civil kezdeményezésre megindult folyóiratnak 2020–21 fordulóján akkori szerkesztői „halálhírét keltették” a Kárpát-medencei magyar és román sajtóban, miközben egy másik, hasonló nevű folyóiratot (Újvárad – szerj. megj.) alapítottak Nagyváradon. Ennek a híresztelésnek a mai napig terjednek a hullámai, noha a Várad folyóirat egyetlen percig sem szűnt meg, azóta is megjelenik, havonta, a Bihar Megyei Tanács támogatásával, a Megyei Könyvtár kiadásában, akárcsak román nyelvű laptársa, a Familia is – közli a szerkesztőség.

A százoldalas legfrissebb lapszám Sütő Éva Halottak napja után című tárcájával indul, amit a 120 éve született egykori nagyváradi jogakadémista, újságíró, szerkesztő, Árvay Árpád versei követnek, aki költőként és kisebbségpolitikusként is beírta magát a romániai magyarság történetébe. Magyarországi szerzőtől, Kovács R. Andreától közöl prózát a lap a továbbiakban Gidion Cutter & Fia címmel. Az idén 80 éves erdélyi román költőnő, Ana Blandia­na verseiből Oláh József fordított le egy csokrot, rövidprózát Tóth Ágnes és Szentgyörgyi László közöl. Az ugyancsak magyarországi Ferenczfi János három verssel szerepel a lapszámban, Pápay Zoltán pedig egy sor jegyzettel Villanások cím alatt.

A lapszámot Kerekes István szociofotói illusztrálják. A világhírű fotóművészről (EFIAP/d3) Tóth Hajnal írt portrét Embermesék – Fotós vándorút kunyhóktól pásztortüzekig címmel. Jakobovits Miklós nagyváradi retrospektív kiállításának megnyitójáról Fried Noémi Lujza írt beszámolót. Egy sokadik majdnem elfeledett bécsi klasszikus címmel Tóth Gábor egy cseh zeneszerző, Paul Wranitzky életútját, munkásságát mutatja be. Tóth Hajnal a Led Zeppelin Session nevű tribute-együttes váradi fellépéseiről ír, megszólaltatva a frontember Dávid Rolandot. Lencar Péter ezúttal Izmos történet a női testépítés világáról címmel közöl filmkrónikát.

Farkas László Új strandot Nagyváradnak! címmel közöl múltidéző anyagot a friss lapszámban, amelyben Máté Zsófia beszámol a helytörténész Színes lapok Várad múltjából című könyvének megjelenéséről és bemutatójáról.

Továbbra is megtalálható a folyóiratban Barabás Zsuzsa keresztrejtvénye, nemkülönben a Régen és most sorozat következő része a hátlapon.