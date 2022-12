Nehezen változik a közgondolkodás

A Filia Központ közleménye szerint a tanulmány közvélemény-kutatáson alapszik, az abban részt vevő minden negyedik válaszadó elfogadhatónak tartja, hogy a férfi rendelkezzék párja jövedelme fölött. Minden negyedik válaszadó azt is természetesnek tartja, hogy a nő nem mehet el szórakozni partnere nélkül.

A válaszadók közel egynegyede elfogadhatónak tartja, hogy a partnere megtiltsa a nőnek, hogy baráti társasága legyen. A megkérdezettek 19 százaléka kevésbé vagy egyáltalán nem tartja súlyosnak, ha egy nőt megerőszakolnak, miután beleegyezett, hogy felmegy egy férfi lakására, 12 százaléka pedig azt nem tartja súlyosnak, ha egy kihívóan öltözött nőt erőszakolnak meg.

A közvélemény-kutatás arra is kitér, mi az oka annak, hogy az erőszakot elszenvedett nők többsége nem fordul a hatóságokhoz. A megkérdezettek 96 százaléka úgy véli, hogy féltik az életüket és/vagy gyermekeik életét, 86 százaléka szerint pedig nem hiszik, hogy a hatóságok sértettként meg tudják őket védeni, s majdnem ugyanannyian vélik úgy, hogy az áldozatok azért nem fordulnak a hatóságokhoz, mert szégyellik magukat, vagy mert nincs lehetőségük külön költözni.

„Az a tény, hogy húsz év alatt állandó maradt azok aránya, akik a nők fölötti gazdasági, társadalmi és pszichológiai ellenőrzést elfogadhatónak tartják, a nők elleni erőszaknak kedvező strukturális tényezők jelenlétére utalhat” – állapítja meg a tanulmány.

A nemi alapú erőszak kérdését és helyzetét felmérő tanulmány A tudás hatalom! – Kutatás és érdekérvényesítés a nemi alapú erőszak kérdésével foglalkozó politika javításáért című projekt keretében készült el, amit Németország romániai nagykövetsége finanszírozott. Ez az első olyan jellegű tanulmány Romániában az elmúlt húsz évben, mely a romániaiak nők elleni erőszakkal kapcsolatos viselkedését és felfogását, az erőszak társadalmi toleranciájának mértékét, az illetékes hatóságokba vetett bizalom szintjét, valamint a nemi alapú agresszió áldozatai előtt álló akadályokat méri fel.

„A nemi alapú agresszió elfogadhatatlan. Ez az agresszió gyakran a képviselet és a jogok terén tartósan fennálló egyenlőtlenségek, a hatalommal való visszaélés és a tisztességtelen gyakorlatok eredménye. Továbbra is az egyik legszélesebb körű emberi jogsértés a társadalmakban, szociális, gazdasági vagy országhatároktól függetlenül. És gyakran a hallgatás kultúrája fedi el. Ahhoz, hogy megtörjük ezt a csendet, hogy lehetővé tegyük az objektív kiértékelést és vitát nyissunk a témáról, létfontosságúak az adatok” – jelentette ki Peer Gebauer bukaresti német nagykövet.

A tantervbe is bevennék

A nemek közötti egyenlőség területén a nők és férfiak családban és társadalomban betöltött szerepével és felelősségével kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek felszámolására összpontosító, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdításáról, valamint a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló 2022–2027-es országos stratégiát hagyott jóvá december 19-i ülésén a kormány – számolt be róla Dan Cărbunaru kormányszóvivő, aki szerint az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód az iskolai tantervbe is bekerül.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése érdekében 2022 és 2027 között a szociális szolgáltatások egységes rendszerét alakítják ki. Ez magában foglalja a védett házak létrehozását, a pszichológiai és jogi segítségnyújtást, az igazságügyi orvosszakértői látleletek rendezését, az igazságszolgáltatáshoz való könnyebb hozzáférést, sőt az áldozatok anyagi támogatását is. (Agerpres)