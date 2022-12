Hamisítvány úton-útfélen

Paul Anghel egy Facebook-bejegyzésben arra intette a vásárlókat, hogy olyan helyekről szerezzék be a kozmetikai cikkeket, ahol számlát, nyugtát is kapnak vásárláskor, panasz esetén ugyanis szükségük lesz ezekre. Figyelmeztetett, eredeti termékeket az értékesítési láncon kívül – bódéknál, utcai árusnál – nem lehet vásárolni.

Érdemes odafigyelni az árakra, az alacsony árak gyanúsak, ilyen esetekben a termékek minden bizonnyal ún. „párhuzamos ellátási láncokból” származnak. Ellenőrizzék azt is, hogy a csomagolás minősége megfelel-e a termék értékének. Egy egyszerű karton/műanyag dobozba csomagolt úgynevezett „luxustermék” nagy valószínűséggel bizonyulhat hamisítványnak – fogalmazott.

Ékszereket is sok helyen árulnak manapság, a kis standoktól kezdve a szupermarketeken át a karácsonyi vásárokig. Arany, ezüst vagy féldrágakővel kirakott ékszereket azonban ajánlott ékszerüzletekből vásárolni. Az utcasarkon árult, néhány lejbe kerülő „ezüstékszer” aligha van ezüstből! – írja Paul Anghel.

Ruházati cikkek esetében is elkel az óvatosság, híres márkák emblémáival, de ezek valós áránál jelentősen olcsóbban kínált darabok nagy valószínűséggel hamisítványok. A túl alacsony ár gyanús lehet azoknak a lábbeliknek az esetében is, amelyek kiemelt márkák nevét vagy ezekhez nagyon hasonló megnevezést viselnek – közismert például az Adibas, Puna, Mike cipők esete. Ruháknál, lábbeliknél fontos elkérni és megőrizni a nyugtát arra az esetre, ha a vásárló utólag panaszt kívánna tenni a termék minőségével, biztonságával kapcsolatban – tanácsolja Paul Anghel. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlók alaposan vizsgálják meg az ünnepi akciók feltételeit, főleg azok időtartamát is, nézzék meg a régi – áthúzott – árat, és azt hasonlítsák össze az akciós címkén szereplő összeggel. (Agerpres)