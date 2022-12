Angyalok a falon

Majdnem 2200 gyermek küldött be rajzot a városháza felhívására, kiscsoportos óvodástól tizenkettedikes végzős nagydiákig; ezeket a Bartha Imola rajztanárból, Szederjesi Szidónia és Vetró-Bodoni Barnabás grafikusokból álló szakmai zsűri bírálta el, és a legjobbaknak Antal Árpád polgármester adta át a jutalmakat, egyúttal mindenkinek megköszönve, hogy színesebbé varázsolták az ünnepi készülődést. Nyolc kategóriában osztottak díjakat: a kis- és középcsoportos óvodásoknak, a nagycsoportosoknak, az előkészítős, elsős és másodikos kisdiákoknak, a harmadik-negyedik, ötödik-hatodik, hetedik-nyolcadik, kilencedik-tizedik, tizenegyedik-tizenkettedik osztályosoknak, ezek mellett pedig nyolc különdíjat is odaítéltek. A fényfestés a díjazott rajzokkal kezdődött, de péntek estig minden beküldött munkát kivetítenek (naponta 18 és 21 óra között); erre az időszakra a főtér lámpáit kikapcsolják.

A legtöbb (472) rajzot a Váradi József Általános Iskola tanulói küldték be, a Mikes Kelemen Líceum 0–8. osztályos tanulói 374, a város óvodásai 350, a középiskolások összesen 70 rajzzal neveztek be, a legkevesebb pedig (33) a Néri Szent Fülöp-iskolától jött.