Meglepetés a Csodaszarvas Alaptól

Akárcsak a korábbi, júniusi díjazáson, a meghívott diákok és szüleik kissé izgulva várakoztak a tanintézmény titkársága előtt, a szervezők ugyanis utolsó pillanatig titokban tartották, miért kellett megjelenniük az igazgatói irodában. Sánta Imre úgy vélte, sikerült hagyományt teremteni az elismerések átadásával, hiszen immár harmadik alkalommal adományoznak. Megjegyezte, olyan diákokat szeretnének a szó szoros értelmében ösztöndíjban részesíteni, akik nem feltétlenül tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki, hanem társadalmi szerepvállalásuk révén. „Úgy gondolom, hogy ezek a diákok a társadalom cselekvő lelkiismerete, hiszen sok esetben olyan munkát végeznek el, amit talán nekünk, felnőtteknek is komolyabban kellene vennünk, és bizonyos dolgokat lényegében helyettünk átvállalnak. Ezért köszönettel tartozunk nekik, s köszönet illeti a szülőket, pedagógusokat, nevelőket is, hiszen ők azok, akik támogatják a fiatalokat abban, hogy az önkéntesen felvállalt munkát tudják végezni” – fejtette ki.

A Csodaszarvas Alap ezúttal egyenként 500 lej készpénzt, valamint könyvutalványt adományozott a diákoknak, és mivel a LibriM Könyv­udvar is partnerséget vállalt elismerésükben, az utalvány értéke 400 lejre emelkedett. A díjazottak legfiatalabbika a hetedikes Kovács Ábel cserkész őrs­vezető, aki komolyan veszi, képviseli és tovább is viszi a cserkészfogadalom hármas értékét: „Istenért, emberért, embertársainkért” – ismertette Sánta Imre. Elmondta azt is, a 11. osztályos Răduca Antonia az elsősegélynyújtásban jeleskedik, ezt a munkát rendkívül komolyan végzi, sőt, rendezvények résztvevőinek biztonságára is vigyáz. Az ugyancsak 11. osztályos Sebő Zselyke kulturális eseményeken és rendezvényeken teljesít önkéntes szolgálatot, vele találkozhatunk először, ahogy belépünk egy-egy esemény helyszínére, szinte láthatatlan munkát végez, ám ez sok időt és energiát emészt fel – hangoztatta a református lelkész.

A Csodaszarvas Alap első díjait tavaly karácsonykor vehették át ugyancsak a Református Kollégium tanulói, Sánta Imre akkor egy laptopot és két táblagépet ajándékozott az önkéntességben élen járó diákoknak, idén nyáron pedig egyenként 800 lejes ösztöndíjat – ebből 300 lej könyv­utalvány – adott át az iskola három diákjának.