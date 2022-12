2056 sikeres cselt hajtottak végre a vasárnap véget ért világbajnokságon: mérkőzésre vetítve a ghánai válogatott mutatta be a legtöbb figurát, a játékosok közül Jamal Musiala vállalkozó kedve volt a legnagyobb, a legtöbbször Mohammed Kudus járt sikerrel, a leghatékonyabban Kingsley Coman cselezett.

A futballkedvelők szerint a gól mellett a játék sava-borsa a csel. A katari torna 64 mérkőzésén a labdarúgók 3398-szor próbálkoztak, ebből 2056 volt sikeres. Soknak tűnhet, mivel ez meccsenként átlagban 53 kísérletet (és 60,5 százalékos hatékonyságot) jelent, csakhogy 2018-ban az oroszországi világbajnokságon ennél 5,6 százalékkal többet jegyeztek fel. Négy évvel ezelőtt mindössze három válogatott volt, amely átlagosan húsznál kevesebbszer cselezett egy mérkőzés alatt (Irán, Svédország és Panama), az idén hét ilyen csapatot láthattunk játszani (Svájc, Szerbia, Lengyelország, Ecuador, Dél-Korea, Ausztrália és Irán).

A legtöbbször a ghánai játékosok próbálkoztak, meccsenként 39-szer. A képzeletbeli dobogó második fokán a világbajnokságra 36 év után visszatérő Kanada (37) áll, míg a harmadikon a döntőben elbukó francia válogatott (36,43). Brazília ebben a versenyben csak a negyedik 36,4 kísérlettel, de emiatt aligha bánkódnak a szurkolók, sokkal inkább azért, mert a seleção a negyeddöntőben kiesett. Az aranyesélyesnek hitt csapatok közül Spanyolország (34), Németország (33), Belgium (29), valamint Anglia (28) is átlag felett próbálkozott, csakúgy, mint a világbajnok Argentína (30). Ami az összes sikeres cselt illeti, Ghána, Franciaország, Kanada a sorrend, majd az Egyesült Államok és Brazília következik.

A labdarúgók között átlagban a német Jamal Musiala próbálkozott a legtöbbször, 15-ször igyekezett túljárni az ellenfél eszén, tette ezt 61 százalékos hatékonysággal. Neymar 13-szor kísérletezett, ám csak minden második alkalommal járt sikerrel, a harmadik pedig a döntőben három gólt szerző Kylian Mbappé lett 12 próbálkozással (53 százalék volt a hatékonysága). Rajtuk kívül Lionel Messi, a spanyol Daniel Olmo, a kanadai Alphonso Davies és Tajon Buchanan, valamint a ghánai Mohammed Kudus is tíz cselt húzott be meccsenként – utóbbi játékos volt közülük a legsikeresebb, 79 százalékban csapta be az ellenfelet. A hatékonyság bajnoka a francia Kingsley Coman, aki 81 százalékban járt túl ellenfelei eszén.