A romániai lakosság COVID-19 elleni beoltása 2020. december 27-én kezdődött, miután a járvány miatt ugyanannak az évnek a tavaszán szükségállapotot vezettek be a hatóságok. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint 2022. december 25-éig 16 903 644 dózis oltóanyagot adtak be, 8 129 452 személyt teljeskörűen beoltottak, 2 630 216-an a harmadik, 22 120-an a negyedik dózist is megkapták.