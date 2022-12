Okosgépek a Tegánál

A városháza tájékoztatása szerint a járművek több művelet elvégzésére is alkalmasak, télen hótakarításra lehet bevetni, nyáron pedig az utcák mosására-seprésére használhatja a köztisztasági vállalat. Az egyik eszköz már megérkezett a Tega Rt.-hez, a másodikat az év végéig várják. A két jármű 1,93 millió lejbe kerül (áfa nélkül). A most beszerzettekkel együtt a Tega immár tíz olyan járművel rendelkezik, amelyeket télen a hó eltakarítására is használhatnak. A városháza emlékeztet arra is, hogy az előző évhez hasonlóan, a hótalanítást valós időben is nyomon követhetjük a ro8.easytrackmap.com honlapon elérhető GPS-térképen (felhasználó: tega22, jelszó: tega22). (dvk)