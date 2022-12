Ilyenkor, december végén mindenki siet. És még hagyján, ha gyalog igyekszik valahová, mert az még egészséges. De vannak, akiknek annyira sietős intézni- vagy szórakoznivalójuk van, hogy nincs idejük gyalog vagy közösségi közlekedési eszközzel járni, hanem csakis személygépkocsival tudnak közlekedni még akkor is, ha nincs jogosítványuk.

Megtörtént eset: december elején negyedszer kaptak el egy húszéves ifjút jogosítvány nélkül Krajován. 24 órára őrizetbe is vették. Nem tudni, mivel magyarázta tettét, de amilyen bátor, ha kiengedik, ismét autóba pattanhat. Nem ártana egy ideig berekeszteni, hogy ne jelentsen veszélyt mások életére. Mert az ilyenek azért, hogy bátrabban vezessenek (főleg, ha még nem is tudnak), felöntenek valamit a garatra. Ez a toroklocsolás megtörténhet olyan „hősökkel” is, akiknek van ugyan jogosítványuk, de fittyet hánynak a törvényekre vagy a közlekedési szabályokra.

A vicc szerint, mikor megkérdezett a rendőr egy ittasan vezető autóst, hogy miért nem utazott inkább autóbusszal, azt válaszolta: sajnos, neki nincs autóbusza. Aztán állítólag vannak, akik azzal dicsekednek, hogy ők ihatnak vagy drogozhatnak is, mert a jogosítványt tőlük el nem tudja venni senki, ugyanis nekik ilyesmijük nincs is. Más meg azzal érvelt, hogy miként lehetne neki, ha nem adtak.

Lehet, hogy ezek nem megtörtént esetek, csak (rossz) viccek, de az biztos, hogy rendőrségi jelentések szerint, mikor a tilosban járókat elkapják és felelősségre vonják, a delikvensek olyanokat válaszolnak, hogy azt sem tudja az ember, sírjon-e vagy nevessen. Ezekből a legképtelenebb válaszokból összegereblyélt aranymondásokat gyűjtöttem egy csokorba. Azért, hogy egyeseket jobb kedvre derítsenek, és nem azért, hogy ezekkel takarózzanak a rend őre előtt.

Ha kisebbet vétkeznek, megpróbálhatnak eredetibb válaszokkal szolgálni, hátha megesik a rendőrök szíve, és elnéznek egy apróbb szabálytalanságot. De alkoholt vagy drogot ne fogyasszanak, mert az megbocsáthatatlan, ráadásul a szabadságukat is kockáztatják.

Persze azért vannak, akik kockáztatnak. Mikor valakinél a műszer 1,01 ezreléket mutatott, az illető azt mondta, hogy nem ivott semmit, csak néhány alkoholt tartalmazó cukorkát szopott el. A másik műszerbe fújó 0,57 ezreléknél azt állította, hogy ő bizony csak egy sört ivott meg: egy 2,5 literest. Volt, aki azt bizonygatta, hogy azelőtt való nap fogyasztott valamit, más meg azt, hogy a pálinkafőzőből jön, és valószínű, ott szippantott be a gőzből, vagy hogy alkoholtartalmú szájvízzel öblögetett.

Egy darabig a lefüleltek azt kérdezték a rendőrtől, hogy tudja-e, ki az ő apukájuk?! Aztán azt is ki szokták jelenteni nagy hangon, hogy: Nem baj, ha ma elveszi a jogsimat, holnap úgyis visszaveszem! Voltak, akik sok pénzükkel dicsekedve fenyegetőztek, hogy levetkőztetik a rendőrt és visszaküldik oda, ahonnan jött. Vagy azt mondták, hogy: az én pénzemből fizetnek, nem veszed te el a jogosítványomat!

Akit biztonsági öv nem viselése miatt vontak felelősségre, azzal védekezett, hogy végleges szőrtelenítést végzett nemrég, és egy darabig nem szabad viselnie. Akit azért állítottak meg, mert mobiltelefonon beszélt, azt állította, hogy ő nem beszélt a telefonon, csak hallgatta. A cigarettacsikket ablakon kihajító meg azt mondta, hogy az csak kiesett a kezéből. A gyorshajtó pofátlanul azt csikorogta, hogy éppen tesztelte a most kicserélt fékpofákat. A piroson áthajtók azt szokták mondani, hogy narancssárga volt vagy véletlenül a gyalogosok lámpáját nézték, és az zöld volt.

Más gyorshajtó azért repesztett veszettül, mert olyan autó boldog tulajdonosa, amelyikkel szégyen ötvenessel menni. Volt, aki azt magyarázta, hogy éppen most jött ki az autómosóból, és azért száguld, mert így akarja megszárítani a kocsit. Aztán más a feleségére kente a gyorshajtást, mondván: két óra szabadot kapott tőle, és kell sietnie futballozni. Vagy szül a feleségük, kórházban van a gyerekük stb...

A legkreatívabbak a pszichoaktív anyagok hatása alatt vezetők, de azokat a rendőrség nem ismerteti, biztosan attól félve, hogy a jó magyarázatokat még mások is bedobhatják védekezésként. Úgyhogy legjobb lesz elkerülni a füvezést, nehogy a sofőr és mások a végén fűbe harapjanak.