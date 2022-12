Orbán Viktor már a múlt héten tartott kormányinfón utalt rá, hogy a babaváró hitel érvényben marad. A miniszterelnök elmondta, a családtámogatási intézkedés az egyik legfontosabb eleme a családtámogatási programnak, és nem lenne célszerű azt kivezetni, már csak azért sem, mert nemrég vezették be. Orbán ekkor még nem mondta el, meddig marad a támogatás, de a Mandiner.hu információi alapján úgy tűnik, 2024-ig lehet majd igényelni.

A 2019. július 1-jével bevezetett babaváró támogatás olyan 10 millió forintos, kamatmentes kölcsön, amely akár teljes egészében támogatássá válhat: az első gyermeknél a várandósság 3. hónapja után három évig nem kell törlesztőrészletet fizetni, a második gyermeknél a törlesztőrészlet felfüggesztése mellett elengedik a fennmaradó hitel 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig a fennmaradó hitel teljes összegét.

„A kormány úgy döntött, hogy újabb elemmel bővül a családi adórendszer. Januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetni azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak” – adta hírül Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár. Az erről szóló kormányrendeletet hamarosan kihirdetjük – tette hozzá Hornung Ágnes. Majd azzal folytatta, hogy mint minden más családtámogatásnál, itt is kettős a céljuk: ösztönözni a gyermekvállalást és „azt is szeretnénk, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál”.

Hornung Ágnes arról is beszélt, hogy a 30 év alatti anyák minden más további családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a GYED-re is.