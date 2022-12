Minden bizonnyal rendkívül megviseli a beteget, ha az orvos közli a diag­nózist: tumor. A daganatos megbetegedés – köznyelven rák – azonban sok esetben nem egyenlő a halálos ítélettel. Példaként említjük azokat a háromszéki és más megyéből származó betegeket, akiknél a megyei kórház orvosai olyan összetett műtétet hajtottak végre sikeresen, melyet az országban csak két másik kórházban tudnak elvégezni, Kolozsváron, illetve Bukarestben. Ezek közül az egyik esettel a megyei kórház benevezett a legrangosabb egészségügyi versenybe.

Egy szájsebészeti beavatkozásról van szó, amelynek során egy daganatos betegséghez kapcsolódó csonteltávolítás miatt volt szükség a pótlásra/helyreállításra. Több órán át több orvos dolgozott azért, hogy a beteg újra normális életet élhessen. A lebonyolításhoz szájsebészre, fül-orr-gégészre, ortopédre, érsebészre, általános sebészre, onkológusra és intenzív terápiás szakorvosra volt szükség. András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint azért kihívás egy ilyen beavatkozás, mert számos erőforrást kell ráfordítani: a költségek mellett az orvosok együttműködését kell összehangolni, ami a stáb részéről komoly odafigyelést igényel.



A Romanian Healthcare Awards

elnevezésű versenyen tavaly is győztes volt a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Minőségi Orvosi Szolgáltatások kategóriában. A kategória megnevezése azt jelenti, hogy bonyolult orvosi beavatkozásokat kivételes szakértelemmel végez el a versenyben részt vevő orvosi csapat. Az elbírálást nem csupán hazai orvosok, hanem számos külföldi (svájci, angliai, németországi stb.) szaktekintély végezte.

Ilyen bonyolult műtétet rendszerint olyan klinikákon végeznek, amelyek kutató intézményekhez, egyetemekhez tartoznak. András-Nagy Róbert kórházmenedzser arra a kérdésre, hogy miért éri meg egy ilyen projektre időt, energiát és más erőforrásokat fordítani, több választ is ad. Az egyik a segítő szándék, hiszen fontos, hogy egy ilyen beavatkozás révén jó irányba változik a páciens életminősége, a másik szempont a példaérték: fel lehet épülni egy súlyos betegségből, lehet bízni az orvosokban, ez esetben egy csapatnyi orvos együttműködéséről van szó, amit egy szigorú szakmai zsűri is értékelt. András-Nagy Róbert kiemelte: a díjazáson jelen lévők meglepődtek, amikor a jászvásári, temesvári és más jó hírű kórházak csapata mellé megérkezett egy kisebb sürgősségi kórház küldöttsége, amely olyan eredményt ért el, amire fel lehet nézni.



Mindent a betegért

Érdemes megemlíteni, hogy míg egyik műtőblokkban bonyolult beavatkozás zajlik, mellette a napi munka nem áll meg, nem üres a többi műtő sem, az orvosok ott is dolgoznak. András-Nagy Róbert rámutat: az emberek egy része elveszítette az egészségügybe vetett bizalmát: kenőpénzekről, lenézően viselkedő orvosokról beszélnek országszerte mindenütt. Sepsiszentgyörgyön szerencsére ezen a téren is jó a helyzet – mondotta. Alex Nedea újságíró feltérképezte Románia azon kórházait, amelyekben nem elvárás, sőt, nem is szokás kenőpénzt kérni, kenőpénzt adni. A Harta Binelui térkép, amelyet magyarra a Jóság Térképének fordíthatunk, olyan kórházak listája, ahol a kenőpénz nem jelenik meg. A menedzser elmondása szerint ezen a téren sok dolog változott meg: öt-hat évvel ezelőtt az egészségügyi alkalmazottak java, sok orvost is beleértve, igencsak kevés pénzt kapott. A mára normalizálódó helyzet azonban felülírta a hálapénzt.

A menedzser elmondta, véleménye szerint a kórházi személyzet mentalitásába Sepsiszentgyörgyön nem tartozik bele, hogy szívességeket, pénzt várjon el a munkájáért cserébe. András-Nagy Róbert rámutat: a betegekben is kell tudatosítani, hogy az egyetlen elvárás velük szemben, hogy felépüljenek, ehhez pedig nem kell ajándékot nyújtani a személyzetnek.

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház célja, hogy az orvosi szolgáltatások minőségiek legyenek és megfeleljenek a betegek elvárásainak. Ez sok munkát, vesződést feltételez és egy folyamatot jelent. A fejlődés nem hirtelen váltással történik, de már most is sok helyen tetten érhető a kórházban – hangsúlyozta a menedzser.

A megyei kórház sajtószolgálata