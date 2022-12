A területekre és épületekre kivetett adókat több tényező alapján számolják ki: az ingatlan mérete, anyaga, közművesítése stb. mellett az elhelyezkedése is befolyásolja a végeredményt. A legtöbb településen a belvárosban a legmagasabb ez az együttható, és a külvárosokban a legalacsonyabb, Sepsiszentgyörgyön azonban néhány éve aszerint szoroznak, hogy melyik utca milyen állapotban van. Antal Árpád polgármester elmondása szerint van egy kritériumrendszer, ami alapján minden évben új pontszámot ítélnek oda az utcáknak, vagy akár egyes utcarészeknek is, ezek alapján pedig egy központközeli utca is kerülhet a kisebb szorzójú adózási övezetbe, egy távolabbi pedig magasabb besorolásba. Így lehet az, hogy jövőben a Táncsics Mihály utcaiak adóövezeti szempontból hátrább kerülnek az idén felújított Rózsa utcaiaknál, és ez csak két példa, a tegnap elfogadott határozatban 31 utcáról, illetve utcarészről döntöttek.

Az elöljáró hangsúlyozta: magánszemélyekre a törvény által megengedett legalacsonyabb ingatlanadót vetik ki, amit évente aktualizálni kell az előző évi infláció értékével (2024-ben tehát nagyobb emelésre számíthatunk), más módosításokat pedig nem eszközöltek: a gépkocsik után és a jogi személyek által fizetendő adónál minden marad a régiben. Megtartották azt a kedvezményt is, hogy aki március végéig az egész évi adóját előre befizeti, 9 százalékos engedményt kap, és új kedvezményeket is bevezettek azon természetes személyek számára, akik önerőből hőszigetelik lakásaikat, persze, ha törvényes módon, építkezési engedéllyel teszik ezt; aki engedély nélküli beavatkozást végez, az nem kedvezményt, hanem büntetést kap.