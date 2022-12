Hivatalosan is bejelentette a sepsiszentgyörgyi székhelyű köztisztasági vállalat, a Tega Rt. a január elsejétől érvénybe lépő drágítást. Amint arról már beszámoltunk, 2023 januárjától városon személyenként 15 lejt, míg vidéken 10 lejt kell fizetni a hulladék elszállításáért az Öko Sepsi Egyesülethez tartozó községekben, ahol a Tega végzi ezt a szolgáltatást.

A vállalat közleményben emlékeztet, hogy három év után kényszerülnek áremelésre, utoljára 2019-ben hoztak a magánszemélyeket érintő drágításra vonatkozó határozatot. Akkor a városok esetében 10 lejben határozták meg a személyenkénti díjat, vidéken pedig nyolc lejben. Január elsejétől ezek a díjak öt, illetve két lejjel növekednek.

A közlemény idézi Máthé Lászlót, a vállalat vezetőjét, aki szerint 2022-ben nem volt egyszerű tartani a korábbi árakat, és egyértelművé vált, hogy módosítani kell. „Az élet átlagosan drágább lett, az üzemanyagárak folyamatosan változnak, a személyzeti költségek is nőnek a minimálbér emelkedésével. Emellett drágultak az újrahasznosítható hulladéknak szánt zsákok. Az új szolgáltatási ár megszabásánál azt a szempontot tartottuk szem előtt, hogy csak annyival növeljük, amennyi feltétlenül muszáj: ezek az összegek egy négytagú család számára sem kellene elviselhetetlen terhet jelentsenek” – fogalmazott a vállalatvezető.

Máthé László kitért arra is, hogy városon miért kerül többe a hulladékszállítás, mint vidéken. Érvelése szerint vidéken heti egy alkalommal szállítanak, városon azonban tömbházak esetében sok helyen naponta, magánházaknál pedig az újrahasznosítható és vegyes hulladék mellé bejön a minden héten elszállításra kerülő lebomló hulladék is. Máthé László szerint nem a nyereség volt a céljuk, hanem az, hogy a szolgáltatást a továbbiakban is el tudják végezni.

Az ármódosítást elfogadta az Öko Sepsi Egyesület tagjainak meghatározó része, így az új díjszabás már január elsejétől hatályba léphet.

Amint arról beszámoltunk, nem csak a Tega által kiszolgált településeken változik a hulladékelszállítás díja. Kézdivásárhelyen az év elejétől 14 lejt kell személyenként fizetni, illetve szintén annak a szolgáltatónak a hatáskörébe tartozó Csernátonban és Esztelneken 10 lejt. Kovásznán még nem született döntés az árak kapcsán, Bodzaforduló és a környéki községek esetében pedig az ottani szolgáltató már szeptemberben 14,5 lejt szabott meg személyenként.