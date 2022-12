Összművészeti műhely a Sugás Áruházban

A Föld Szint egy többnyire fiatal művészekből álló kreatív társaság, melynek tagjai ősz végén, tél elején több alkalommal is tanácskoztak, megosztva egymással művészeti elképzeléseiket. Bár nem voltak közeli ismerősök, többen közülük senkit sem ismertek a társaságból, elképzeléseik sok ponton találkoztak, például egyetértettek abban, hogy szükség volna egy térre, mely lehetőséget kínálna a fiatal művészeknek a megmutatkozásra. A város több üres helyisége is felmerült, melyet megszerezhetnének erre a célra, míg végül Fekete Zsolt közreműködése nyomán sikerült január közepéig birtokba venniük a Sugás Áruházban lévő teret, melyet nyitott műhelyként működtetnek.

„Low budget vagy inkább no budget csapat vagyunk, nem béreljük a helyiséget, hanem megkaptuk egy időre, mert rendbe raktuk, kifestettük” – fogalmazott Vetró Baji, hozzátéve, hogy azért fontos számukra ez a tér, mert nagyon nehéz egy fiatal művésznek megmutatkoznia. A pályakezdők elképzelései ritkán férnek be a meglévő kiállítóterek profiljába, vagy ha mégis beférnének, nagyon sokat kell várniuk egy kiállításra. Miért ne lehetne önerőből megteremteni a feltételeket a kreatív alkotómunkához, miért ne működtethetnének önerőből egy műhelyt, olyan tartalommal töltve meg azt, amilyent fontosnak tartanak – merült fel azokon a bizonyos beszélgetéseken. Ők már nem tartoznak a pályakezdő nemzedékhez, de próbálják segíteni, támogatni a fiatalokat az önmegvalósítás útján – mondta Vetró Baji.

Így kezdődött tehát a Föld Szint története, ahol december közepe óta annyira felgyorsultak az események, hogy szinte ők maguk is alig bírják követni azokat. Ugyanis befogadó térként is működnek, ahová újabb és újabb nagyszerű kulturális kezdeményezések jelentkeztek be, szinte nem is volt szükség szervezőmunkára. Nyitott rajzóra és monotípiázás, zenekari próba, agyagszobrászat élő zenével, kóruspróba, Dj-audíció, tárlatvezetés, élő könyvtár, linómetszet-készítő műhely, irodalmi felolvasás és más események is zajlottak már a Föld Szinten, eseményeik sorát a Facebook-oldalukon követhetik figyelemmel az érdeklődők.

Van egy alapító magja a csoportosulásnak, de bárki csatlakozhat vagy bekapcsolódhat, voltak is közöttük olyanok, akik ünnepi elfoglaltságaik miatt nem vettek részt a mindennapos munkában. Ilyés Réka és lánya, Luca, Simon László, Fekete Zsolt, Fazakas Etele, Májai Adrienn, Köllő Erzsébet, Vetró Barnabás és Vargha Mihály munkái láthatóak jelenleg a kiállítótérben, rajtuk kívül Daczó Enikő és Kolumbán Hanna is alapító tag.

Több név is volt a tarsolyban, és végül az egyik legegyszerűbbet választották, mely a környezethez is kötődik. A földszint szót azért választották el, mert így megsokszorozódik a jelentése: a föld a természetközeliséget, környezettudatosságot is jelenti, a szintben pedig a szín-színesség is benne van, de elsősorban arra utal, hogy pályakezdő fiatalok és idősebbek, minden szinten lévő alkotók részét képezik a társaságnak. A profilkép Ö betűje a másik személyre utal, a másik ember és a közönség fontosságát szeretné hangsúlyozni.

Bár a jó művészet egyik legfontosabb ismérve, hogy meglepő, újszerű, szokatlan, ők nem törekedtek kimondottan arra, hogy áruházban vagy más közösségi helyszínen működjenek, inkább a lendületes, friss élményekre tették fel a nem létező pénzüket – mondták, hangsúlyozva: úgy szeretnének kitörni a művészetre jellemző belterjességből, és nyitni a nagyközönség felé, hogy azért ne menjenek el a cirkusz, nagy felhajtások irányába. Van néhány támogatójuk, de bárminemű segítséget szívesen fogadnak.