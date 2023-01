XVI. Benedek pápa utolsó szavai: Uram, szeretlek!

Hétfő reggel felravatalozták XVI. Benedek emeritus pápát a római Szent Péter-székesegyházban. A Vatican News idézte Georg Gänswein érseket, aki az óév utolsó napján elhunyt volt egyházvezető utolsó szavairól számolt be.

Az óév utolsó napján 95 évesen elhunyt pápa ravatalát 9 órakor nyitották meg a híveknek, akik már reggel hosszú sorban várakoztak a római Szent Péter-székesegyház előtt, hogy búcsút vehessenek a katolikus egyház korábbi vezetőjétől.

XVI. Benedeket csütörtökön temetik el, a szertartást Ferenc pápa fogja vezetni, így ez lesz a történelemben az első alkalom, hogy egy pápát az utódja temet el.

Andrea Tornielli, a Vatican News főszerkesztője egy írásában arról számolt be, hogy XVI. Benedek eme­ritus pápa utolsó szavait egy ápoló hallotta az éjszaka közepén. Mindez december 31-én hajnali 3 óra körül történt, néhány órával a halála előtt (Joseph Aloisius Ratzinger délelőtt 9 óra 34 perckor halt meg a Vatikán hivatalos közlése szerint).

Joseph Ratzinger halálos ágyánál munkatársai és asszisztensei váltották egymást. Az utolsó mondat elhangzásának pillanatában viszont csak egyetlen ápoló volt vele, aki nem beszélt németül. Georg Gänswein érsek, aki az emeritus pápa titkáraként szolgált, elmondta, hogy a volt egyházvezető suttogva, de jól kivehetően, olaszul mondta: Uram, szeretlek! Az érsek a lapnak pontosított: Az utolsó szavak elhangzásakor nem volt ott, de az ápoló nem sokkal később beszámolt róla. Ezek voltak az utolsó érthető szavai, mert utána már nem tudta kifejezni magát.

A Vatican News főszerkesztője megjegyzi: Az „Uram, szeretlek!” gondolat szinte összefoglalja Joseph Ratzinger életét, aki évek óta készült a Teremtőjével való végső, személyes találkozásra.

Ferenc pápa 2016. június 28-án, immár emeritus elődje pappá szentelésének 65. évfordulóján, amikor felidézte Joseph Ratzinger hosszú papi pályafutását, azt mondta: „A papságról írt sok szép írása egyikében azt hangsúlyozza, hogy Simon döntő elhívásának órájában Jézus, tekintetét rászegezve, egy dolgot kérdez tőle: »Szeretsz-e engem?« Milyen szép és igaz ez! Mert itt, ahogy mondja nekünk, ebben a »Szeretsz-e engem?« kérdésben alapozza meg az Úr a pásztorkodás igazi értelmét, mert csak ha szeretet van az Úr iránt, akkor tud pásztorkodni rajtunk keresztül: »Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.«”

„Ez az a vonás – folytatta Ferenc pápa –, amely egész papi és teológiai szolgálatában eltöltött életét uralja, amelyet nem véletlenül úgy határozott meg, hogy a Szeretet keresése. Valóban ez az, amiről mindig tanúságot tett és tesz ma is, hogy a döntő dolog, ami minden egyes napunkat, bármi jöjjön is, keretbe foglalja, ami minden mást megalapoz, az az, hogy az Úr valóban jelen van, hogy vágyunk rá, hogy bensőleg közel vagyunk hozzá, hogy szeretjük Őt, hogy valóban hiszünk benne, és mivel hiszünk benne, igazán szeretjük Őt. Ez a szeretet az, ami igazán betölti a szívünket, ez a hit az, ami lehetővé teszi, hogy biztonságban és békésen járjunk a vízen, még a vihar közepette is, ahogy Péter tette.”