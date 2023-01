Rovatunkban a teljesség igénye nélkül igyekszünk számba venni az elmúlt esztendő néhány fontos, lapunkban is megjelent gazdasági vonatkozású eseményét.

Január

Adóemelés. Bár a pénzromlás mértéke még nem volt ismert, Baróton átlagban tíz százalékos adó- és illetékemelést eszközöltek. Újdonságként pedig az elhanyagolt épületekre ötszörös adót róttak ki. * Kézdivásárhelyen a törvény által előírt inflációs kiigazítást alkalmazták a legtöbb helyi adó- és illeték esetében, kivételt képezett a belső égésű motorral felszerelt járművek után befizetendő adó, mely nagyobb mértékben emelkedett. Ugyanakkor nőtt a műjégpálya és a sportcsarnok bérleti díja is.

Energiagondok. Biztosított a normális ellátáshoz szükséges elektromosenergia- és gázmennyiség – közölte a kormány.

Hídfelújítási huzavona. Harmadjára is kénytelen volt nekivágni a közbeszerzésnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Gábor Áron utcai (a Kórház utca fölött átívelő) híd felújítása kapcsán, miután két versenytárgyalásra sem került jelentkező.

Mezőgazdasági források. A Vidéki Beruházásokat Kifizető Országos Ügynökség (AFIR) kimutatása szerint 2021 végéig több mint 8 milliárd eurót fizetett ki a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési terv intézkedéseinek keretében a pályázóknak. Az uniós jóváhagyás szerint a tervben összesen 9,472 milliárd euró volt pályázható a hétéves időszakban, ebből 8,125 milliárd az uniós költségvetésből származik, amihez további 1,347 milliárd euróval járult hozzá a román állam, vagyis a forrásokat 85 százalékban sikerült lehívni.

Bírságok. A fogyasztóvédelem 27 energiaszolgáltatót bírságolt meg amiatt, hogy figyelmen kívül hagyták a magas energiaárak miatt tavaly októberben elfogadott energiaár-kompenzálásról szóló sürgősségi kormányrendeletet és indokolatlanul magas számlákat állítottak ki a fogyasztóknak.

Vasúti fejlesztés körvonalazódik. Jóváhagyta a kormány a Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki vasútvonal villamosításáról és felújításáról szóló terv műszaki-gazdasági mutatóit. A csaknem 9 milliárd eurós beruházást az országos helyreállítási tervvel lehívható uniós forrásokból finanszírozzák, a munkálatokat 2026-ig kell befejezni.

Háztartások költségvetése. Havi 5704 lej volt a romániai háztartások átlagos nominális jövedelme, miközben a költségek 4939 lejt tettek ki az előző év harmadik negyedévében. Az Országos Statisztikai Intézet jelentése szerint 2021 harmadik negyedévében az egy főre eső átlagos nominális jövedelem 2256 lej volt. A háztartások átlagos pénzjövedelme havi 5362 lej volt, a természetbeni jövedelme pedig 342 lej. A jövedelmek közel 70 százalékát a fizetések és a bérjellegű juttatások tették ki. A háztartások átlagos költségei 2021 július–szeptemberében elérték a jövedelem 86,6 százalékát, a havi 4939 lejt, egy főre ebből 1954 lej kiadás jutott. A háztartások a jövedelmük 34 százalékát élelmiszerekre költötték. s Az ombudsmani hivatal jelentése szerint az országos bruttó minimálbér nem elegendő a családok napi szükségleteinek fedezésére.

Műtrágya-mizéria. Tovább növekedett a műtrágyaféleségek ára. Mindez élelmiszerár-növekedést eredményez – jelezték a szakemberek.

Éveken átnyúló beruházások. Az éves költségvetést úgy állították össze, hogy a közösségfejlesztési tervek és a befektetések egyensúlyban legyenek – jelentette ki Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint sok program és beruházás vagy már folyamatban van, vagy 2022-ben indul és 2023-ban zárul. Ugyanakkor arra külön figyeltek, hogy az energiaválság miatt az önkormányzatra nehezedő megnövekedett költségterhek ne hátráltassák a fejlesztéseket. A polgármester emlékeztetett, az elmúlt évet is sikerült úgy zárni, hogy a város nem kényszerült bankhitel felvételére, több nagy elképzelést, tervet, beruházást, fejlesztést végig tudtak vinni adóemelések nélkül, saját és külső forrásokra támaszkodva.



Február

Hiány az állami büdzsében. 2021-ben Romániában a bruttó hazai termékhez (GDP) mérten 6,72 százalék volt az államháztartási hiány, azaz kisebb a korábban tervezett 7,13 százaléknál – közölte a pénzügyminisztérium. Abszolút értékben a konszolidált állami költségvetés hiánya – amelyben benne vannak az önkormányzatok is – elérte a 80 milliárd lejt. Egy évvel korábban az államháztartás hiánya 101,8 milliárd lej volt, ami a GDP 9,61 százalékának felelt meg. 2021-ben az államháztartás bevételei elérték a 379,61 milliárd lejt, ami 17,7 százalékos növekedést jelent, a növekedés egyrészt az alacsony bázisértéknek, másrészt a gazdaság fellendülésének köszönhető.

Mobilitási terv. A tervek kiegészítése, valamint a drágulási hullám miatt jelentősen megnőttek a sepsiszentgyörgyi tömegközlekedés korszerűsítését célzó, részben uniós forrásokból finanszírozott beruházások önkormányzatot terhelő költségtételei. Az új pénzügyi mutatók több mint kilencmillió lejes többletköltséget jeleznek előre.

Éledező tőkeberuházások. Romániában 2021-ben 7,251 milliárd euróra nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke a 2020-as évhez mérten, amikor az utóbbi évek egyik legalacsonyabb szintjét mérték (3,005 milliárd euró). 2019-ben még 5,173 milliárd euró tőkeberuházást jegyeztek.

Elmaradt a várakozástól a gazdasági növekedés. Jelentős mértékben elmaradt a várakozásoktól a 2021-es gazdasági növekedés, amely 5,6 százalék volt a korábban remélt 7 százalékhoz képest – közölte az országos statisztikai intézet. A 2022-es előrejelzést 4,6 százalékosra becsülte a kormány.

Biogazdálkodásban (is) sereghajtók. Miközben az Európai Unióban folyamatosan növekszik a bioművelésű mezőgazdasági terület, és 2020-ban elérte a 14,7 millió hektárt, addig Románia Máltával, Írországgal és Bulgáriával együtt a sereghajtók között van. Az unió szintjén az ökológiailag megművelt terület az összes mezőgazdasági terület 9,1 százalékát teszi ki, Romániában ez az arány 3,2 százalék.

Szankciók. Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az uniós intézmények vezetői elítélték a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság elismerését, és bejelentették, az Európai Unió szankciókkal fog reagálni a jogellenes cselekményben résztvevőkkel szemben. Év végéig szankciós csomagok egész sorát fogadták el Oroszországgal szemben.