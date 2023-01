Nőtt a minimálbér, a nyugdíj, az adó és az üzemanyag ára is

A kormány decemberben döntött ezekről az új jövedelemértékekről és adóváltozásokról. A bruttó minimálbér az eddigi 2550 lejről 3000-re nőtt, ami 17,6 százalékos növekedésnek felel meg. Tavaly 1,2 millió alkalmazott, a munkavállalók csaknem 23 százaléka kapott minimálbért. Tíz százalékkal nőtt a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a fegyveres testületek hivatásos tagjainak alapbére is úgy, hogy az alapbéren kívüli juttatások a tavalyi szinten maradnak, a túlórát pedig kizárólag szabadnappal kompenzálják a fegyveres testületek hivatásos állománya kivételével. Az építőiparban a bruttó minimálbér a tavalyi 3000-ről 4000 lejre emelkedett.

A nyugdíjak is 12,5 százalékkal nőttek, emellett a kis összegű öregségi járandóságban részesülők a megemelkedett közüzemi számlákra való tekintettel két egyenlő részre osztott, egyszeri nyugdíj-kiegészítést kapnak.

Az üzemanyagok literenkénti 50 banis ártámogatása megszűnt, és ennek következtében már meg is drágultak, habár a legtöbb helyen kevesebb, mint 50 banival. 2022 végén Nicolae Ciucă miniszterelnök jelezte, hogy amennyiben ismét jelentősen megdrágul az üzemanyag, az intézkedést visszavezetik.

Adóemelések is hatályba léptek január 1-jétől, így a vendéglátóiparban az eddigi 5 helyett 9 százalékos áfát kell fizetniük a vállalkozóknak, az élelmiszeriparban pedig 9-ről 19 százalékra nőtt a cukrozott üdítők áfája. Növelte a kormány a mikrovállalkozások és az egyéni vállalkozások adóterheit is: utóbbiaknak meg is duplázódhat a társadalombiztosítási járulékuk, ha a nettó bevételük meghaladja a bruttó minimálbér 24-szeresét. A mikrovállalkozásokkal szembeni követelményeket is szigorították, így csak azok működhetnek ebben a vállalkozási formában, amelyeknek a bevétele nem haladja meg az évi 500 ezer eurót (eddig egymillió euró volt a felső határ); emellett a mikrovállalkozásoknál megszüntették az árbevétel után számolt kedvezményes 3 százalékos adót. Az osztalékadó 5 százalékról 8 százalékra nőtt.