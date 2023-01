Megújult a kormánybiztosi hivatal épülete

December végére lezárult a kormánybiztosi hivatal sepsiszentgyörgyi épületét érintő felújítás, az egykori Fogolyán-házon elvégzett beavatkozásokról év végi sajtótájékoztatóján számolt be Ráduly István prefektus.

A munkálatok során az épület homlokzatán, illetve a tetőn végeztek jelentős javításokat. A kormánybiztos szerint szükséges volt a beavatkozás, a tetőn például több mint ezer négyzetméteren cseréltek burkolatot, így a következő évtizedekben biztosan nem fordul elő ázás okozta gond – ecsetelte. A homlokzatot kijavították, lefestették, kicserélték a nyílászárókat, a következőkben pedig az épület bejárati ajtaját is újra váltják. Ráduly István kitért arra is, hogy szeretnék visszaállítani az épület régi küllemét, a cél pedig az, hogy a Fogolyán-örökös, Szotyori-Nagy Áron által rendelkezésre bocsátott fénykép alapján ismét helyükre kerüljenek a kőkelyhek, illetve a Hermész-szobor is, amely egykor a tetőt díszítette.

Az október elején indult felújítás kapcsán a prefektus megjegyezte, örül, hogy ilyen rövid idő alatt lezárult a város egyik jelentős épületének helyreállítása. A munkálatokra 1,1 millió lejt fordítottak, a finanszírozást a kormány, valamint a belügyminisztérium biztosította. Jelezte, még maradt néhány apró tennivaló, ezért van az épület előtt még néhány állvány.

Ráduly István évzáró sajtótájékoztatóján a kormánybiztosi hivatal személyzetének helyzetét is ismertette. Tavaly négy új alkalmazottat vettek fel a prefektúrára, egy személy pedig távozott az intézménytől, mely így összesen 32 alkalmazottat foglalkoztat. Kitért az alárendelt közszolgálatok személyzetére is: az útlevélosztályhoz két új munkatársat vettek fel az előző évben, így ott összesen kilenc alkalmazott dolgozik, míg a gépjármű-nyilvántartási és gépjárművezetői jogosítványokat kibocsátó irodához három új munkatársat vettek fel tavaly.

A prefektus ugyanakkor elmondta, az előző évben nem történt jelentős, a társadalmi békét megzavaró esemény a megyében az ünnepnapok idején sem, ezért a háromszékieknek, valamint a rendvédelmi szerveknek is köszönetet mondott.