Nemcsak bírságot, hanem büntetőeljárást is kockáztat, aki engedély nélkül végez hőszigetelést a tömbházlakásán: a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség már több pénzbüntetést kiszabott és egy büntető feljelentést is tett jóvá nem hagyott beavatkozás miatt.

A tömbházak hőszigeteléséhez építkezési engedélyt kell kiváltani a polgármesteri hivatalban, és ilyet egy vagy több lakásra külön nem adnak ki, csak az egész épületre, ezért a saját kezdeményezésre elvégzett munkálatok törvénytelenek – hívja fel a figyelmet a városháza egy közleményben, amelyben a polgármestert is idézik. Antal Árpád elmondta: ha fáj is a keze, alá kell írnia a büntetési jegyzőkönyveket, mert a törvény így rendelkezik, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Hőszigetelést az önkormányzattal közösen és magánberuházásként is végeztethetnek a lakók, de a munkálat minden esetben engedélyköteles – hangsúlyozta.

A kiszabható bírság ezer lej, egy ilyen beruházás költségeihez mérve nem kibírhatatlan összeg, az igazi büntetés viszont az, hogy a már meglévő szigetelést le kell bontani, az épületet eredeti állapotába vissza kell állítani – felelte megkeresésünkre Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője. Kapásból nem tudta megmondani, hány engedély nélküli szigetelést állítottak le, kérdésünkre, hogy három vagy harminc esetről van-e szó, azt mondta, valahol a kettő között. Van egy munkatársuk, aki az építkezéseket ellenőrzi, de sok panasz is befut, ezeket mind ellenőrzik a helyszínen – magyarázta.

Hadnagy István szerint a szigetelés utólagos engedélyeztetése is megoldás lehet, persze csak akkor, ha az egész tömbházról van szó. Egy-egy lakrész szigetelésére azért nem adnak engedélyt, mert akkor ahány, annyiféle vastagságú és minőségű anyagot használnak a lakástulajdonosok, ki-ki a maga feje és zsebe szerint, ami nem csak esztétikai problémákat okozhat.

De van, ahol nem elég a bírság: egy helyen a vállalkozó a többszöri hatósági felszólítás ellenére is folytatta a munkát, ami már bűncselekménynek számít, a büntető eljárás során pedig több probléma is kiderülhet az engedély hiányánál; ez esetben például nem volt szerződés a lakókkal, feketén végezték a munkát, a felhasznált anyagokkal sem volt minden rendben. Hadnagy István közölte: aki nem bontja le az engedély nélkül végzett hőszigetelését, annak az ügye bíróságra kerül, és az eljárás lefolytatása után bírósági határozat fogja erre kötelezni.

Egy tömbházlakás hőszigetelési költsége nagyjából tízezer lejnél kezdődik – közölte lapunk érdeklődésére Varga Szabolcs építőmérnök, épületenergetikai tanúsító. Ő is kiemelte: egy-egy különálló lakrész külső újraburkolására nem adnak engedélyt, de az drágább is lenne, mert egy lakóközösségben a tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési kiadások is megoszlanak.

Kevesebbe kerül, ha a munkálatokat nem önerőből, hanem az önkormányzattal közösen végeztetik el a lakástulajdonosok, ezek a programok azonban – amelyek állami és európai uniós támogatást is kapnak – nagyon időigényesek, évek telnek el az elindításuktól a befejezésükig. Sepsiszentgyörgyön az elmúlt években több tömbház hőszigetelésére pályázott sikerrel az önkormányzat, és újabb pályázatokat is benyújtottak. Ezek előnye, hogy a tíz-húsz százalékos önrész akár több évi részletfizetéssel is törleszthető, bizonyos jövedelem alatt pedig (egyszeri szociális támogatásként) ezt is át tudja vállalni az önkormányzat.