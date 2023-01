Fejlesztésekre, hálózatbővítésre összpontosított a vízszolgáltató

Az előző év beruházásairól, fejlesztéseiről szóló tájékoztató szerint a szolgáltató folyamatosan dolgozott a hálózat bővítésén, felújításán. A megyeszékhelyen közel 650 méter új ivóvíz-, illetve 1752 méter szennyvízvezetéket fektettek le, Kézdivásárhelyen 486 méter vízcső került a földbe, Bodzafordulón 140 méter vízvezetékkel bővült a hálózat, míg Kovásznán közel 900 ivóvíz- és 460 méter szennyvízcsővel. Tavaly 1633 ügyfél csatlakozott a vízhálózatra, míg a csatornahálózatra 1388 fogyasztót csatlakoztattak. Az adatok közti különbség kapcsán Kozsokár Attila vezérigazgató jelezte, több helyszínen nincs kiépítve vagy befejezve a szennyvízhálózat.

A regionális vízszolgáltató több mint 800 ezer lejt fordított vízórák beszerzésére, az összeg 9700 mérőműszer megvásárlását fedezte, de vettek két nagy teljesítményű áramgenerátort, illetve 11 új szivattyút is, melyekre közel 200 ezer lejt költöttek. Utóbbiak beszerzése azt követően vált szükségessé, hogy a szenny­vízhálózatba bekerülő rongy, illetve szemét miatt tönkrementek. A rendszer működtetéséhez fontos számítástechnikai eszközökre 120 ezer lejt fordított a cég, megvásárolták továbbá a szenny­víztisztítás melléktermékeként képződő, a biogáz szűréséhez szükséges eszközt, vízszintmérőkre pedig 16 ezer lejt költöttek.

A szolgáltató beszámolójából az is kiderült, hogy tavaly 1 százalékos csökkenés következett be az ivóvízfogyasztásban, és ezzel arányosan a keletkező szennyvízben is: a Közüzemek 4,76 millió köbméterrel több vizet és 4,52 millió köbméter szennyvízfogyasztást mért 2022-ben. Kozsokár Attila az adatok kapcsán megjegyezte, „tekintettel arra, hogy szép számban akadt új fogyasztónk is, az 1 százaléknyi csökkenés még mindig nem óriási szám, de ha ezt el akarjuk képzelni, akkor nagyjából 25 olimpiai úszómedencényi vízről van szó, ami mindenképp jelentős és azt mutatja, hogy az emberek tudatosabban használják a vizet”.