Az indoklás szerint az áremelésre a közüzemi díjak (gáz, áram), valamint a személyzeti és üzemanyagköltségek folyamatos emelkedése miatt kényszerülnek. A döntéshozó testület által egyhangúlag jóváhagyott módosítások értelmében idén az egyszerű belépő ára a fedett uszodába egy személy részére 42 lejbe kerül. Az eddig alkalmazott kedvezmények aránya nem változik, így a Sepsi Carddal rendelkezők 21 lejért (azaz fél áron), a nagycsaládos kártyával rendelkezők pedig 11 lejért vehetik igénybe a létesítményt. A kiskorúaknak és a 60 év felettieknek 28 lejt kell fizetniük. Ebben az esetben is érvényesek a Sepsi Kártyával és a nagycsaládos kártyával rendelkezőkre vonatkozó kedvezmények. Előbbieknek 14 lejt, utóbbiaknak 7 lejt kell fizetniük. A havi egyszerű bérletek új ára 140 lej, a kiskorúak és a 60 év felettiek számára pedig 48 lej.

A sugásfürdői sípályákon megfelelő időjárási viszonyok esetében a síszezon kezdetével a következőképpen alakulnak az új árak: 12 lej a jegy egy felvonásra (6 lej Sepsi Kártyával, 3 lej nagycsaládos kártyával). Az 5–18 év közötti gyermekek és a 60 év feletti személyek részére egy felvonás 9 lejbe, a lakossági kedvezménykártyával rendelkezőknek 5 lejbe, míg a nagycsaládosoknak 3 lejbe kerül.

A Sepsi Aréna szomszédságában lévő fedett, valamint a főtéri szabadtéri korcsolyapályán személyenként 21 lejt kell fizetni (11 lejt a Sepsi Kártyával, illetve 6 lejt a nagycsaládos kártyával rendelkezőknek). A gyermekek és a 60 év felettiek 15 lejért korcsolyázhatnak, illetve 8 lejért a Sepsi Kártyát, valamint 4 lejért a nagycsaládos kártyát felmutatók.

A Sepsi Aréna és a központi zöldségpiac mellett található teniszpályákat óránként 40 lejért lehet kibérelni. A városi strandra 56 lejért (Sepsi Kártyával rendelkezők 28 lejért, a nagycsaládosok 14 lejért) válthatnak majd szezonban belépőjegyet a csobbanni vágyók. A gyermekek és a 60 év felettiek 38 lejért léphetnek be a strandra (a belépőjegyért 19 lejt kell fizetniük a Sepsi Kártyával rendelkezőknek és 10 lejt a nagycsaládosok).

Amint arról korábban lapunkban már beszámoltunk, a bérletek díjai is módosulnak. A sípályákon a 12 pontot tartalmazó (a rövid pályán 4, a hosszabbikon 3 felvonásra elégséges) 28, a 60 pontos 108, a 120 pontos 140, a 360 pontos 380 lejbe kerül. Emellett új bérleteket is bevezettek: egy négy­órás kártyáért 100 lejt kell lepengetni, de lehet 600 pontos bérletet is venni 380 lejért, illetve 3000 pontot tartalmazó éves bérletet 2360 lejért. A bérleteket a sugásfürdői csobbanóban, az uszodában, a strandon, illetve az Aréna melletti fedett korcsolyapályán is érvényesíteni lehet. Az eddigi kedvezmények a bérletek esetében is érvényben maradnak: az 5 év alatti gyermekek, a nemzeti és olimpiai kerettagok továbbra is ingyen sízhetnek Sugásfürdőn, olcsóbban vásárolhatnak bérletet az 5–18 évesek, a 60 év fölöttiek és a fogyatékkal élők (számukra 20 lej lesz a 12 pontos, 72 lej a 60 pontos, 95 lej a 120 pontos és 255 lej a 360 pontos kártya), a nagycsaládos kártyával pedig 75 százalékos engedmény jár; Sepsi Kártyával (amelyet csak a sepsiszentgyörgyiek válthatnak ki) minden ár megfeleződik.