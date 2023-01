Emlékezés Seres Andrásra Seres András néprajzkutató halálának harmincadik évfordulója okán január 12-én, csütörtökön 18 órától megemlekezést tartanak a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban. 2022. november 27-en múlt 30 éve, hogy Seres András néprajzkutató elhunyt árkosi otthonában. Ebből az alkalomból elindítják a Seres András nevét viselő varrókört. A nyitókoncerten magyar népdalokat dolgoz fel a Neo Alfa gitáregyüttes Kurta Béla nyugdíjas gitártanár vezetésével. Seres Bálint előadással emlékezik néprajzkutató édesapja munkásságára, elsősorban népművészeti vonatkozásban. Lesz egy kis népművészeti kiállítás régi tárgyakkal, a végén a varrókör első találkozására kerül sor, melynek tagjai majd heti rendszerességgel gyűlnek össze. Mehetnek kiskorúak, fiatalok is, de a 10 éven aluliakat csak felnőtt felügyelete mellett fogadják. A nagyobb gyermekek egyedül is részt vehetnek a varró tevékenységen. Minden érdeklődőt, népművészet-szeretőt szívesen várnak.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: 10-én, kedden és 12-én, csütörtökön 19 órától a nagyteremben Jev­genyij Svarc/Parti Nagy Lajos: A sárkány – rendező: Vladimir Anton, korhatár: 14+; 15-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben színpadra épített nézőtérrel W. Shakespeare: Sok hűhó semmiért – rendező: Kiliti Krisztián.

A SZÍNHÁZ JEGYPÉNZTÁRA hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak. Elektronikus jegyvásárlás: biletmaster.ro.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában Love me című előadását január 10-én 19 órától játssza. Rendezte: Tóth Árpád. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon. Jegyár: 20 lej. Korhatár: 14 év.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Nagy a baj künn es, benn es című legújabb színpadi előadásukkal január 21-én, szombaton 16 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lépnek fel. Jegyek 30 lejért a Treff utazási irodában válhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat január 23-án, hétfőn, 24-én, kedden és 25-én, szerdán 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében viszi színre a Megette a fene az egészet! című szilveszteri kabaré-elő­adását. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában keddtől péntekig 16 és 18 óra között. Helyfoglalás a 0724 282 735-ös, a 0746 208 811-es vagy a 0745 139 882-es telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 15.30-tól Csipkerózsika (románul beszélő) és 16 órától magyarul beszélő, 17 órától Avatar 2. – A víz útja (román feliratos) és 19.45-től magyarul beszélő, 17.30-tól Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő), 20.30-tól A Whitney Houston-film (román feliratos); szerdán: 15.30-tól Krokodili (magyarul beszélő) és 16 órától románul beszélő, 17.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő) és 19.45-től román feliratos, 18 órától Magasságok és mélységek (magyar játékfilm), 21 órától A menü (magyarul beszélő); csütörtökön: 16.15-től Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18.15-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 18.30-tól Fortune hadművelet: A nagy átverés (román feliratos), 20.30-tól A Whitney Houston-film (magyarul beszélő), 20.45-től Magasságok és mélységek (magyar játékfilm).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezésében készült Tánckincset szervezett előadások keretében láthatják a diákok január 16–19. között a Háromszék Táncstúdióban. A korokon átívelő, virtuális múzeumi sétára egy játék ad lehetőséget, amelybe a fiatalok okostelefonjaik segítségével kapcsolódhatnak be. A tánctörténeti előadást a hónap végén Kézdivásárhelyen is bemutatják. ♦ Idén ünnepeljük Madách Imre születésének 200., valamint Az ember tragédiája című drámai költemény első színrevitelének 140. évfordulóját. A kétszeres Madách-emlékév apropóján a táncegyüttes Könczei Árpád rendezésében vitte színre a Tragédia című táncszínházi előadást. A produkciót január 27-én és 28-án tűzik műsorra a Háromszék Táncstúdióban. ♦ Idén is folytatódik a táncházsorozat, januárban 20-án várnak mindenkit szeretettel a Tamási Áron Színház előcsarnokába.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Az idei mottó: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Iz. 1,17) Sepsiszentgyörgyön a felekezetek egységéért történő imahét programja naponta 18 órától: január 13-án, pénteken a Szent Benedek római katolikus templomban ­Zelenák József evangélikus lelkész, esperes; 14-én, szombaton a Gyöngy­virág utcai református templomban Márkus András római katolikus plébános, szentszéki tanácsos; 15-én, vasárnap az unitárius templomban Incze Zsolt református lelkész, esperes; 16-án, hétfőn a Szent Gellért római katolikus templomban Hegyi István református lelkész; 17-én, kedden az evangélikus templomban Takács Dezső római katolikus plébános, szentszéki tanácsos; 18-án, szerdán a Vártemplomban Takó István római katolikus plébános; 19-én, csütörtökön a Krisztus Király római katolikus templomban ­Dénes Előd református lelkész 20-án, pénteken a szemerjai református templomban Illyés Zsolt római katolikus plébános; 21-én, szombaton a Szent József római katolikus templomban Marosi Tünde református lelkész hirdeti az igét; 22-én, vasárnap a belvárosi református templomban zárul az imahét Péterfi Ágnes unitárius lelkész igehirdetésével.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Gyulafehérvárról, 19 órától Úrangyala, 19.35-től esti mese, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től Béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora.

Zene

Operettissimo. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 27-én, pénteken 19 órától fellép az Operettissimo együttes nóta, operett, revü és musical műfajból összeállított műsorával. Az együttes tagjai a Kolozsvári Magyar Operától négy énekművész, két hegedűművész és egy zongoraművész. Jegyár: 40 lej. Jegyvásárlással kapcsolatos információk a 0745 589 214-es vagy a 0746 208 811-es telefonszámon.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Zsigmond Aranka-kiállítás – A bukaresti Liszt Intézet idei évadának első képzőművészeti kiállítására a székelyudvarhelyi Zsigmond Aranka képzőművész 66 munkát – festményeket, montázsokat, szimmetriákat – vitt el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-­Line I. (telefon: 0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).