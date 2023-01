Előző írásunk

Az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítóterme idén hét tárlatnak ad helyet – tudtuk meg Dimény Attila intézményvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy 2022-ben több mint tízezer látogatója volt a múzeumnak, és a tervezett nyolc időszakos kiállítást is megrendezték. A látogatók többsége hazai volt, de külhonból is érkeztek szép számban. Habár a csoportos látogatók száma csökkent, a múzeumpedagógiai foglalkozáson előző évben már több mint ezerkétszáz tanuló volt jelen, zömmel helybeliek, de a megye települései­ről, a környező községekből, illetve Hargita, Maros, Kolozs és Szilágy megyéből is érkeztek óvodás- és tanulócsoportok.